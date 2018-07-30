Смартфоны Samsung начали самостоятельно рассылать личные фотографии владельцев

Наука и технологии

Владельцы смартфонов Samsung активно обсуждают на Reddit проблемы, возникшие с гаджетом. Они жалуются на то, что их телефоны начали самовольно рассылать личные фото случайным людям.

С данной ошибкой могут столкнуться владельцы любых смартфонов компании, вне зависимости от версии системы или сотового оператора, так как фотографии отправляются через стандартное приложение Samsung Messages, которое по умолчанию используется для отправки SMS.

Для предотвращения самостоятельной отправки, нужно отключить доступ Samsung Messages к внутренней памяти смартфона.

В Samsung проблему никак не прокомментировали.

Напоминаем, ранее «ФАКТЫ» писали о производителях самых ненадежных Android-смарфонов.