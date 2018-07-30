«Тюремщики» отчитались, сколько раз выпускали Зайцеву из СИЗО

Украина

Подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева 29 раз покидала территорию СИЗО, в котором она содержится. Об этом сообщили в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Так, Зайцева покидала учреждение для посещения суда, следственных экспериментов и больницы. Второго же обвиняемого, Геннадия Дронова, вывозили 26 раз — в суд и на следственные эксперименты, передает «Сегодня».

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Ранее сообщалось, что ее видели за пределами учреждения исполнения наказаний № 27 — на территории Центральной клинической больницы № 5.

Как писали «ФАКТЫ», 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение автомобиля Lexus 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля Volkswagen Touareg, за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и сбило 11 пешеходов, из которых 6 человек погибло.

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Дело о этом смертельном ДТП по-прежнему остается резонансным. Основное внимание прессы приковано к Зайцевой. В социальных сетях активно обсуждают то, что ее, якобы, хотят «отмазать». Мол, именно поэтому дело, которое поначалу казалось достаточно простым, расследуется так долго.

Фото objectiv. tv