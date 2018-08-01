Вступительная кампания-2018: определены абитуриенты, поступившие на «бюджет»

Украина

В Украине 59 тысяч абитуриентов рекомендовали к бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения Украины. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

«58 тысяч 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет. Распределение мест состоялось сегодня, 1 августа 2018 года, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа», — сообщили в ведомстве.

Информация о том, кто получил бюджетные места уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах поступающих.

«Так, в них напротив одного из заявлений появляется статус „Рекомендован к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)“. Таким поступающим надо будет выполнить требования к зачислению до 18 часов 6 августа. Само зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12 часов 7 августа», — подчеркивают в Минздраве.

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Перевод на вакантные бюджетные места состоится 18 августа.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в случае зачисления абитуриента на бюджетную форму обучения в учреждение высшего образования, статус его заявления в электронном кабинете должен измениться на «Включено в приказ».

12 июля начался прием документов во все университеты страны. Вступительная кампания стартовала еще 2 июля — с этого дня у поступающих появилась возможность создавать электронные кабинеты на сайте Министерства образования и науки Украины.