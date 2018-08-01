- 13:59 Украинцев могут обмануть при аренде жилья через Booking.com: как не стать жертвой аферы
- 13:55 Отравление шаурмой в Киеве: число госпитализированных резко возросло
- 13:28 Авиаскандал с багажом в Харькове: разозленные пассажиры пошли на радикальные меры
- 13:23 Вступительная кампания-2018: определены абитуриенты, поступившие на «бюджет»
- 13:20 В Херсоне устроили пожар в прокуратуре из-за жестокого нападения на активистку Гандзюк
- 13:14 В России отправили в тюрьму псевдомэра оккупированного города на Донбассе
- 12:53 Какой будет погода в августе: синоптики обновили прогнозы
- 12:40 Усика признали суперчемпионом: он может встретиться с обидчиком Кличко
- 12:35 Порошенко инициирует иски к России за оккупацию Донбасса
- 12:22 Стали известны подробности убийства бойца батальона «Донбасс-Украина» на территории части
Вступительная кампания-2018: определены абитуриенты, поступившие на «бюджет»
В Украине 59 тысяч абитуриентов рекомендовали к бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения Украины. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины.
«58 тысяч 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет. Распределение мест состоялось сегодня, 1 августа 2018 года, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа», — сообщили в ведомстве.
Информация о том, кто получил бюджетные места уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах поступающих.
«Так, в них напротив одного из заявлений появляется статус „Рекомендован к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)“. Таким поступающим надо будет выполнить требования к зачислению до 18 часов 6 августа. Само зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12 часов 7 августа», — подчеркивают в Минздраве.
Читайте также: У выпускников на оккупированном Донбассе возникли серьезные проблемы
Перевод на вакантные бюджетные места состоится 18 августа.
Как ранее писали «ФАКТЫ», в случае зачисления абитуриента на бюджетную форму обучения в учреждение высшего образования, статус его заявления в электронном кабинете должен измениться на «Включено в приказ».
12 июля начался прием документов во все университеты страны. Вступительная кампания стартовала еще 2 июля — с этого дня у поступающих появилась возможность создавать электронные кабинеты на сайте Министерства образования и науки Украины.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”