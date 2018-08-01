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Сергей Бабкин стал бандитом (фото)
Популярный певец Сергей Бабкин получил одну из ролей в новом фильме «Квартала 95». Музыкант и лидер группы 5'nizza сыграл роль бандита в комедии Владимира Зеленского «Я, ты, он, она».
— «Мне позвонил Владимир Зеленский и пригласил в свой фильм, — рассказал Сергей Бабкин. — Когда он предложил сыграть бандита, причем еще и культурного, я сразу согласился. Очень рад, что Владимир меня позвал сниматься, и сейчас я получаю невероятное удовольствие от съемок. Я вообще люблю всю команду „Квартала 95“. Смотрим их проекты всей семьей».
Перед съемками Сергею пришлось изрядно поволноваться, ведь накануне он потерял голос.
— «Это случилось совершенно неожиданно. Накануне я выступал на одном сборном концерте, еще утром, перед съемками, на студии у друга записывал песню, а потом — бац, и голос пропал. У меня началась паника, я не мог нормально глотать. Срочно начал искать врача-фониатра, который меня, слава Богу, спас.
Уже позже я вспомнил, что могло послужить причиной этого. За четыре дня до случившегося я выпил много холодной воды со льдом. Стояла жара, меня мучила жажда. И вот что в итоге получилось. Сейчас уже все более-менее, но вывод для себя я сделал. Так что, мой вам совет: холодную воду в жару пейте с осторожностью, а зимой, когда выйдет наш фильм, пейте, наоборот, что-то тепленькое".
*Рабочий момент съемок
Сейчас съемки картины «Я, ты, он, она» в самом разгаре. Главные роли в комедии исполняют Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и Надя Дорофеева.
Премьера фильма запланирована на конец декабря.
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“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”