- 10:18 Пошел на сделку: появилась важная информация об обмене Рубана по спискам боевиков «ДНР»
- 10:15 Пятилетний сын принца Уильяма и Кейт попал в список 30 самых стильных британцев
- 10:06 Бывший защитник «Динамо» дебютировал за греческий клуб
- 9:59 Украинский вундеркинд произвел фурор на олимпиаде в Европе
- 9:54 Украинцы верят в отечественное образование, но не хотят повышать квалификацию — исследование
- 9:33 В Киеве массово отравились шаурмой: действительно ли так опасен этот продукт
- 9:30 Украинка стала "Мисс СНГ": горячие фото красотки
- 9:13 В Канаде McDonald's напоил беременную женщину отравой
- 8:55 Разведка узнала о крупных потерях боевиков "ЛНР"-"ДНР" на Донбассе
- 8:49 На оккупированном Донбассе ввели дополнительную плату за мобильный интернет
В Киеве массово отравились шаурмой: действительно ли так опасен этот продукт
Первый замглавы столичного управления Госпотребслужбы Александр Овчаренко, комментируя ситуацию с отравлением 70 человек шаурмой в Киеве, заявил, что пока что рано говорить о сальмонеллезе. По его словам, на сдачу анализов и обследование пострадавших нужно до четырех суток.
«Признаки отравления проявляются не сразу. Может быть, именно поэтому 31 июля мы говорили только о пяти случаях, а на вечер 1 августа было уже 70 пострадавших, десять из которых отказались от госпитализации», — заявил Александр Овчаренко в интервью «ФАКТАМ». .
По его словам, шаурма как продукт питания абсолютно не опасна — люди получают отравление из-за нарушения технологического процесса ее приготовления. Замруководителя столичного управления считает, что в Киеве вовсе не должно быть киосков без регистрации.
«Особенно опасны так называемые передвижные МАФы. У них даже физического адреса нет. Нет и элементарных условий для приготовления пищи. Ни туалета, ни воды, чтобы руки помыть. К тому же мясо, как правило, летом не хранится в холодильнике. Любой продукт на жаре больше часа — это отрава», — отметил Александр Овчаров.
Кстати, диетологи тоже утверждают, что из-за неправильной технологии приготовления шаурма может быть опасной. «Многие потребители уверены, что раз продукт подвергается термической обработке, то уничтожаются все бактерии, — заявил специалист-диетолог Иван Марченко. — Да, бактерии действительно уничтожаются. Но эндотоксины — продукты жизнедеятельности бактерий, остаются».
Полный текст интервью читайте на сайте «ФАКТОВ» Опасная шаурма: среди семи десятков жертв массового отравления в Киеве много детей.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”