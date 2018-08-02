Происшествия

В Киеве массово отравились шаурмой: действительно ли так опасен этот продукт

Первый замглавы столичного управления Госпотребслужбы Александр Овчаренко, комментируя ситуацию с отравлением 70 человек шаурмой в Киеве, заявил, что пока что рано говорить о сальмонеллезе. По его словам, на сдачу анализов и обследование пострадавших нужно до четырех суток.

«Признаки отравления проявляются не сразу. Может быть, именно поэтому 31 июля мы говорили только о пяти случаях, а на вечер 1 августа было уже 70 пострадавших, десять из которых отказались от госпитализации», — заявил Александр Овчаренко в интервью «ФАКТАМ». .

По его словам, шаурма как продукт питания абсолютно не опасна — люди получают отравление из-за нарушения технологического процесса ее приготовления. Замруководителя столичного управления считает, что в Киеве вовсе не должно быть киосков без регистрации.

«Особенно опасны так называемые передвижные МАФы. У них даже физического адреса нет. Нет и элементарных условий для приготовления пищи. Ни туалета, ни воды, чтобы руки помыть. К тому же мясо, как правило, летом не хранится в холодильнике. Любой продукт на жаре больше часа — это отрава», — отметил Александр Овчаров.

Кстати, диетологи тоже утверждают, что из-за неправильной технологии приготовления шаурма может быть опасной. «Многие потребители уверены, что раз продукт подвергается термической обработке, то уничтожаются все бактерии, — заявил специалист-диетолог Иван Марченко. — Да, бактерии действительно уничтожаются. Но эндотоксины — продукты жизнедеятельности бактерий, остаются».

Полный текст интервью читайте на сайте «ФАКТОВ» Опасная шаурма: среди семи десятков жертв массового отравления в Киеве много детей.