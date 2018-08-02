Политика

Пошел на сделку: появилась важная информация об обмене Рубана по спискам боевиков «ДНР»

Бывший глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан согласился на сделку со следствием, чтобы его обменяли на спецназовцев Сергея Глондаря и Александра Коринькова, которых удерживают боевики на оккупированной территории Донецкой области. Об этом написал адвокат Рубана Валентин Рыбин в Facebook.

«Володя Рубан, несмотря на возможные негативные для него последствия, согласился инициировать сделку со следствием и предложил индивидуальный обмен по формуле 1×2», — написал адвокат.

Отметим, что Сергей Глондар и Александр Кориньков попали в засаду 16 февраля 2015 во время боев за Дебальцево. С тех пор их содержат в Макеевской колонии.

Как писали «ФАКТЫ», ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал сроки завершения следствия по делу Рубана, которому вменяют сговор с народным депутатом Надеждой Савченко с целью захвата власти.

Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения на Донбассе. В его автомобиле, который следовал с оккупированных Россией районов Донецкой области в Киев, нашли оружие и боеприпасы.

Фото: Офіцерський корпус/Facebook