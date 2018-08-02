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Политика

Пошел на сделку: появилась важная информация об обмене Рубана по спискам боевиков «ДНР»

10:18 2 августа 2018   567
Владимир Рубан
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан согласился на сделку со следствием, чтобы его обменяли на спецназовцев Сергея Глондаря и Александра Коринькова, которых удерживают боевики на оккупированной территории Донецкой области. Об этом написал адвокат Рубана Валентин Рыбин в Facebook.

«Володя Рубан, несмотря на возможные негативные для него последствия, согласился инициировать сделку со следствием и предложил индивидуальный обмен по формуле 1×2», — написал адвокат.

Отметим, что Сергей Глондар и Александр Кориньков попали в засаду 16 февраля 2015 во время боев за Дебальцево. С тех пор их содержат в Макеевской колонии.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал сроки завершения следствия по делу Рубана, которому вменяют сговор с народным депутатом Надеждой Савченко с целью захвата власти.

Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения на Донбассе. В его автомобиле, который следовал с оккупированных Россией районов Донецкой области в Киев, нашли оружие и боеприпасы.

Фото: Офіцерський корпус/Facebook

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