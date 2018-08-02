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Луценко назвал примерный срок начала суда по Савченко и Рубану
Генеральный прокурор Юрий Луценко во время пресс-конференции прокомментировал состояние дел с расследованием уголовного производства, в котором фигурируют народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель ГО «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Напомним, им инкриминируют подготовку теракта и насильственную смену власти в Украине
Юрий Луценко заявил, что на данном этапе адвокаты и подозреваемые знакомятся с материалами досудебного следствия, а затем дело пойдет в суд. «С учетом собранных доказательств еще в этом году судебный процесс должен начаться и войти в активную фазу. Я не буду прогнозировать, когда он завершится — это компетенция судей», — заявил Юрий Луценко.
Он подчеркнул, что адвокаты и подсудимые часто используют судебные заседания для пропаганды и дискредитации власти, как это происходит с делом экс-президента Виктора Януковича. Генпрокурор не исключил, что именно так произойдет и во время суда над Савченко — Рубаном.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый вице-спикер Ирина Геращенко опровергла заявления адвокатов Рубана об обмене заложниками.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”