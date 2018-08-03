Дело об убийстве «Сармата»: арестован третий подозреваемый

Украина

Бердянский городской суд отправил под арест третьего подозреваемого в уголовном производстве об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат») — Александра Обухова. Его арестовали до 29 сентября без права внесения залога.

Как сообщает УНИАН, Александр Обухов будет находится в запорожском СИЗО. Он является владельцем автомобиля «Мазда», на котором четверо подозреваемых пытались скрыться. Планируется, что сегодня суд в Бердянске изберет меру пресечение и четвертому фигуранту уголовного производства.

Сообщается, что во время судебного заседания Обухов заявил, что в момент убийства «Сармата» он находился не в том месте, на которое указывали свидетели. Он также заявил, что не знал, что его спутники совершили преступление.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в Бердянска арестовал на 60 суток без права внесения залога двух подозреваемых — Артема Матюшина и Николая Ломаку. Свидетели утверждают, что стрелял в ветерана АТО Артем Матюшин, а Николай Ломака был водителем «Таврии», на которой подозреваемые покидали место происшествия и которую поменяли на другое авто — «Мазду».