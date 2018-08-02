На оккупированном Донбассе боевики "ДНР" развлекались, стреляя в людей

Происшествия

Спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга сообщил о росте количества преступлений, совершенные российскими оккупантами в отношении мирных жителей. Так, по информации Главного управления разведки оборонного ведомства, в оккупированной Горловке российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи. Несколько подростков получили огнестрельные ранения.

Сообщается, что российское командование пытается скрыть данный факт, расследование проводится представителями так называемой. «военной комендатурой». Для выявления участников конфликта и недопущения их выезда в РФ российские пограничники усилили режим проверки лиц, осуществляющих пересечение границы с временно оккупированных территорий Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ростовской области, граничащей с оккупированными Россией частями Луганской и Донецкой областей, за первое полугодие 2017 года число особо тяжких преступлений выросло на 66,2%. Так, начиная с 2014 года, когда Россия начала агрессию в отношении Украины, в Ростовской области неуклонно растет преступность. Если в 2013 году область занимала 14-е место по уровню преступности в стране, то в 2014 и 2015 годах поднялась уже на 9-е место, в 2016 году — на 8-е место и, наконец, в 2017 году оказалась на 6-м.

