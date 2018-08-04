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Названа причина гибели цивилизации майя
Международная группа ученых из США и Великобритании выяснила, что древняя цивилизация майя могла погибнуть из-за продолжительной и сильной засухи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Science Alert.
Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения. Ученые предложили несколько гипотез, объясняющих исчезновение цивилизации нехваткой плодородных почв и питьевой воды, эпидемией или завоеванием другими народами Центральной Америки.
Исследователи проанализировали отложения озера Чичанчанаб на полуострове Юкатан, чтобы определить климатические условия во времена существования цивилизации майя. В случае продолжительной засухи объем воды в озере должен был значительно сократиться, в результате чего образовывались кристаллы гипса с включенной в них водой.
Ученые обнаружили, что с 800 по 1000 год нашей эры количество осадков снизилось на 70 процентов. Засуха совпадала с началом Средневекового климатического оптимума — эпохи относительно теплого климата в Северном полушарии, вызванной повышенной солнечной активностью и снижением количества вулканических извержений.
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