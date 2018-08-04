Полиция хочет взяться за владельцев гироскутеров, моноколес и сегвеев

Украина

В полиции, где обеспокоены проблемой выросшего за последнее время количества новых участников дорожного движения, поведение которых никак не регламентируется ПДД, инициировали адаптацию законодательства к новым реалиям. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Патрульной полиции Украины.

По словам правоохранителей, наибольшую тревогу вызывает использование подобных средств передвижения несовершеннолетними, которые не знакомы даже с элементарными правилами дорожного движения. Тем временем как новые электросамокаты вполне способны потягаться в скорости с мопедами, для управления которыми требуется получение водительских прав.

В полиции об проблеме знают, но как ее урегулировать, сказать сейчас не могут.

«Сейчас идет работа по выработке предложений по урегулированию нормативно-правовых аспектов, которые касаются использования на улично-дорожной сети новых средств передвижения. Когда будут выработаны все предложения, их передадут в министерство, а оно уже будет готовить проект для внесения в парламент», — сообщили в Патрульной полиции.

И пока предложения по изменению ПДД только готовятся к рассмотрению, водителям стоит быть готовым к внезапным встречам с «неузаконенными» участниками движения, действия которых предсказать трудно.

Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Гироскутеры и сегвеи выпустят на дороги: что изменится для водителей».

