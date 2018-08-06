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Землетрясение в Индонезии: число погибших выросло до 82
Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии, возросло до 82. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
Disaster officials in Indonesia say the number of people who have died has risen to 82 and thousands have been evacuated following an earthquake on the island of Lombok which according to the U.S. Geological survey had a 6.9 magnitude— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 5 августа 2018 г.
Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.
Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 5 августа, на индонезийском острове Ломбок произошло мощное землетрясение.
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