Землетрясение в Индонезии: число погибших выросло до 82

Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии, возросло до 82. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на департамент по борьбе со стихийными бедствиями.

Disaster officials in Indonesia say the number of people who have died has risen to 82 and thousands have been evacuated following an earthquake on the island of Lombok which according to the U.S. Geological survey had a 6.9 magnitude