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Землетрясение в Индонезии: число погибших выросло до 82

4:27 6 августа 2018   3
Индонезия
Инф. «ФАКТОВ»

Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии, возросло до 82. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на департамент по борьбе со стихийными бедствиями.

Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 5 августа, на индонезийском острове Ломбок произошло мощное землетрясение.

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