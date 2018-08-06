Застрявшим на Бали украинским туристам посоветовали не ходить поодиночке

Общество

МИД Украины составил список советов украинским туристам, застигнутым на популярных курортах в Азии — островах Ломброк и Бали. Остров Ломброк 5 августа пострадал от мощного землетрясения, есть вероятность новых толчков.

Всем туристам, планирующим посетить острова, МИД рекомендует отслеживать сейсмологическую ситуацию в регионе. Тем, кто уже находится на острове, рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий, не ходить под линиями электропередач, деревьями, мостами и путепроводами. Передвигаться следует исключительно по проверенным маршрутам и не в одиночку, а группой и учитывать погодные условия.

Еще один совет касается «тревожного чемодана». Туристам рекомендуется постоянно держать при себе документы и деньги, иметь наготове самые необходимые вещи (лекарства, продукты питания, средства гигиены), чтобы в случае необходимости быстро покинуть помещение. Выходить из здания в случае толчков следует как можно быстрее и не пользоваться лифтами.

Также туристам рекомендуется воспользоваться приложением «ДРУГ», разработанным в МИДе, и зарегистрировать место пребывания. Система будет отправлять предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Также с помощью приложения можно будет связаться с посольством или консульством Украины.

Напомним, в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии погибли 82 человека. Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий. Толчки ощущались и на соседнем Бали.