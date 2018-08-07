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Стало известно, на кого Панеттьер променяла Владимира Кличко (фото)
Спустя несколько дней после того, как западные СМИ сообщили о расторжении помолвки американской актрисы Хейден Панеттьер и украинского боксера Владимира Кличко, стало известно, с кем теперь встречается 28-летняя звезда телесериала «Нашвилл». Мужчина, с которым актрису видели в одном из лос-анджелесских ресторанов — некий Брайан Хикерсон, ее ровесник. Он является риелтором и начинающим актером. Родом молодой человек из Южной Каролины. Недавно он переехал в Лос-Анджелес и теперь посещает голливудские кастинги в надежде получить роль.
Как сообщает издание Radar Online Панеттьер и Хикерсон встречаются уже около месяца. До Хейден у Брайана был роман с моделью Баскин Чемпион, бывшей пассией певца Джастина Бибера.
Панеттьер и 42-летний Владимир Кличко были вместе около девяти лет и имеют трехлетнюю дочь Кайя Евдокия. Девочка большую часть времени проводит с отцом.
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