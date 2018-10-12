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Израиль в шоке от обмана РФ: сбивать израильские самолеты в Сирии поручили иранцам
Управлять поставленными Россией в Сирию зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300 будут не сирийские, а иранские специалисты. Об этом сайту DEBKAfile сообщил источник, связанный с американской и израильской разведслужбами, передает «Лента.ру».
Израильский ресурс, специализирующийся в области военной разведки, отмечает, что российская сторона, изначально планируя доверить иранским специалистам управление сирийскими системами противовоздушной обороны (ПВО), поставила Сирии именно комплексы той же модификации С-300ПМУ-2, которую от России в 2016 году получил Иран. В настоящее время, пишет DEBKAfile, проводится переброска иранских операторов в Сирию.
Сайт указывает, что Россия предпочла умолчать о своих планах, а такие действия объясняет нежеланием подвергать опасности российских специалистов в случае, если США и Израиль решатся нанести удары по сирийским ЗРК.
DEBKAfile пишет, что США и Израиль встревожены подобным решением России, в нем имеются положительный и отрицательный аспекты. С одной стороны, американские и израильские военные станут меньше беспокоиться о рисках причинить вред российским специалистам в случае атаки на сирийские ПВО, тогда как, с другой стороны, управление С-300 значительно укрепляет в Сирии позиции Ирана, являющегося одним из сильнейших врагов США и Израиля.
Напомним, в октябре Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из которых включает восемь пусковых установок. Решение о поставке С-300 в Сирию принято после инцидента, произошедшего в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», израильские летчики учились в Украине бороться с российским комплексами С-300.
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