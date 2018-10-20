23 октября 2018

Вот уже вторую неделю не утихает обсуждение телевизионного интервью, записанного Дмитрием Гордоном с Юлей Мостовой. Сейчас не стану судить о достоинствах или недостатках разговора двух известных журналистов, вызвавшего столь громкий резонанс. Считаю эту беседу творческим успехов каждого из них, несмотря на субъективность и резкость некоторых оценок, сумевших затронуть настолько важные и болезненные для всего украинского общества темы, что об этом говорят едва ли не все, кто способен думать и анализировать ситуацию, сложившуюся в Украине.

Должен заметить, что и Дима, и Юля люди в моей жизни не случайные. И когда Юля вспоминает моё имя среди своих учителей, и когда Дима говорит о моей причастности к его становлению в нашей профессии, мне, конечно же, приятно. Но еще куда приятнее наблюдать за тем, что и как делают они оба, вызывая порой зависть и раздражение у одних и благодарность и восхищение у других. Моё сердце наполняется гордостью за их творческие успехи. Так происходит всегда, когда видишь, как частичка твоей души и твоих знаний перетекает к тем, кого любишь и от кого не ждёшь ничего, кроме благих и успешных дел. Мог ли я десятки лет назад рассмотреть в этих прекрасных юных журналистах сегодняшних мэтров нашей профессии? Наверное, нет. Да я и не пытался рассматривать их с этой точки зрения. Мне самому было приятно работать с такими талантливыми ребятами, которые, никогда не останавливаясь на достигнутом, стремились неутомимо развиваться, постигать секреты ремесла, которому решили служить, и привносить с какого-то времени в это ремесло что-то своё, узнаваемое, неповторимое.

А с Димулей нас связывает ещё и нечто такое, о чём без благодарности вспоминать не могу. На днях прочитал суфийскую притчу, удивительным образом пересказавшую смысл наших отношений. Вот она.

Однажды поздним вечером к одинокому человеку, проживавшему в доме на берегу моря, кто-то постучал в дверь.

- Кто там?- спросил он.

- Это твоя любовь, — ответил голос за дверью.

- В своей жизни я познал любовь, но она не принесла мне радости, — печально сказал хозяин и не открыл дверь.

На следующий день вечерний стук в его дверь повторился.

- Кто там?- спросил он.

- Это твоё богатство, — услышал в ответ.

И снова хозяин дома не открыл дверь, горько заметив:

- В своей жизни я был богат, но это не принесло мне счастья.

Когда на третий день в дверь снова постучали, он готов был уже разгневаться, но в ответ на свой вопрос вдруг услышал:

- Это твоя дружба.

Тепло улыбнувшись, человек распахнул дверь со словами:

- Дружбе я всегда рад.

Но когда в его скромный дом вошла дружба, вместе с нею вошли и любовь, и богатство.

- Как же так? — удивился он. — Ведь я приглашал только дружбу…

- Ты столько лет прожил на земле, но так и не усвоил столь простую истину? Ведь, как правило, именно с дружбой в дом приходят и любовь, и богатство.

Так вот. Через много лет после того, как в редакцию столичной ''Вечёрки'', где я тогда был ответственным секретарём, пришел первокурсник Киевского инженерно-строительного института (!?) Дима Гордон, именно он, мой юный друг, познакомил меня с моей будущей супругой. А вслед за любовью в мою жизнь пришло и богатство — ведь что для каждого из нас может быть дороже наших детей?.. Вот вам и притча наяву.

Кстати, эту фантастически красивую фарфоровую работу мне несколько лет назад подарил как раз Димуля. Как и много других прекрасных и редких произведений, которые уже составляют заметную часть нашей фарфоровой коллекции. За что я ему безмерно благодарен.

А сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. И хороших надёжных друзей.