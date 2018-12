Роналду, Гомес и Гранде: самые популярные звезды Instagram (фото)

Шоу-бизнес

Популярность в социальных сетях и количество подписчиков на сегодняшний день — неотъемлемые составляющие успешности звезд. Instagram подвел итоги уходящего года и назвал самых популярных и активных в сети мировых знаменитостей.



Cамой популярной личностью в Instagram признан знаменитый футболист Криштиану Роналду. За жизнью красавчика-спортсмена следят 148 миллионов людей по всему миру. И он не устает подогревать интерес к своей персоне не только спортивными достижениями, но и личной жизнью. В 2018 Роналду покинул клуб «Реал Мадрид», в котором играл почти десять лет. Он перешел в итальянский «Ювентус» и вместе с семьей переехал в Турин. Португальский футболист живет с моделью Джорджиной Родригес, которая год назад родила ему дочь Алану Мартину. Пара также воспитывает троих детей Роналду, появившихся на свет от суррогатных матерей.

На втором месте оказалась популярная певица Селена Гомес с 144 миллионами подписчиков. Сейчас звезда взяла паузу в ведении своего блога из-за проблем со здоровьем. Два месяца назад звезда, которая борется с волчанкой, оказалась в больнице из-за нервного срыва. У Гомес резко понизился уровень лейкоцитов, что могло быть последствием операции по трансплантации почки. Душевное равновесие артистки подорвало и расставание с Джастином Бибером и его помолвка с Хейли Болдуин. Сейчас Гомес снова в порядке, но не спешит возвращаться в соцсети. Ее друзья выложили фото, как они весело проводят время, катаясь на надувных санках в горах. Селена постепенно возвращается к работе, она уже снялась в рекламе известного спортивного бренда.



139 миллионов людей подписаны на знаменитую 25-летнюю американскую поп-певицу Ариану Гранде. Недавно исполнительница расторгла помолвку с бойфрендом телеведущим Питом Дэвидсоном, что добавило ей подписчиков. А клип, вышедший спустя две недели после новости о личной драме певицы, стал рекордсменом. Видео Thank U, Next менее чем за четыре дня набрал 100 миллионов просмотров. Такими результатами ранее могла похвастаться только Адель, ее видео Hello в 2015 году собрало такое же количество просмотров, но за пять дней.

На четвертом месте оказался Дуэйн «Скала» Джонсон (125 миллионов). Королева соцсетей Ким Кардашьян — всего лишь пятая, у нее 122 миллиона.

В десятку лидеров также попали ее сестра Кайли Дженнер (121.7 миллиона), Бейонсе (121.6 миллиона), Тейлор Свифт (113 миллионов), Неймар (107 миллионов) и Джастин Бибер (103 миллиона).

