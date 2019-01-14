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Происшествия

Никто не пытался разнять: в Черновцах маршрутчик подрался с пассажиром (видео)

17:34 14 января 2019   45
Драка
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновцах водитель маршрутки устроил драку с пассажиром из-за неадекватного поведения парня. Об этом сообщил руководитель частной фирмы-перевозчика «Буковина-Транс Экипаж» Александр Драпатый.

Он подтвердил, что участие в драке принимал человек, который работает в его компании. По словам Драпатого, водитель был достаточно сдержанным и спокойным, и за весь период его работы в должности похожих инцидентов у него не возникало.

По информации перевозчика, пассажир вел себя неадекватно, стучал рукой по автобусу, сообщает molbuk.ua.

«Водитель остановился, открыл дверь, вошел парень. И начал кричать что-то. Подошел к водителю и стучал его по лицу. Тогда уже его вытащили на улицу», — рассказал руководитель фирмы.

Как писали «ФАКТЫ», подобные случаи не редкость. Так, недавно в Николаевской области пассажирам маршрутки 163 (Сортировка — село Сливино) пришлось наблюдать неприятную сцену: водитель микроавтобуса подрался с пассажиром. Сначала маршрутчик пытался бить оппонента правой рукой, а левой продолжал управлять автобусом. Затем водитель все-таки остановил автобус и продолжил выяснение отношений на улице.

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