Регулярное недосыпание может привести к болезни Альцгеймера

Здоровье

Проводя испытания лекарства, которое должно было справляться с последствиями инсультов, ученые обнаружили, что оно может быть эффективно и при болезни Альцгеймера. Как оказалось, препарат защищал нейроны, снижал уровень воспаления у животных и уничтожал отложения токсичного бета-амилоидного белка, утверждают сотрудники Университета Калифорнии.

Основное вещество лекарства — фермент (APC), защищающий сосуды от образования тромбов, а клетки — от нехватки кислорода и питательных веществ.

За четыре месяца приема препарата количество амилоидных отложений у грызунов снизилось в два раза. А если эти опасные белки, вызывающие со временем потерю памяти, еще не возникли, лекарство поможет предотвратить их появление, считают специалисты.

Сотрудники Медицинской школы Университета Вашингтона утверждают, что есть связь между качеством сна и развитием болезни Альцгеймера. Они обнаружили: если у пожилого человека фаза глубокого сна короткая, у него повышается уровень тау-белков в мозге. Этот показатель, как и бета-амилоиды, связывают с болезнью Альцгеймера.

Тау-белок — это внутриклеточный нейронный белок, который вырабатывается при всех дегенеративных заболеваниях центральной нервной системы. Он обнаруживается в цереброспинальном ликворе в повышенной концентрации.

В исследовании ученых участвовали свыше тысячи человек старше 60 лет. У 80 процентов были незначительные когнитивные проблемы. Специалисты следили за сном людей в течение недели, а также измеряли уровень бета-амилоидного и тау-белка в спинномозговой жидкости.

Оказалось, сокращение фазы глубокого сна было связано с повышенным уровнем тау-белка в мозге. Продолжительность сна на этот показатель не влияла.

Какие же нормы глубокого сна? Все очень индивидуально. Нормально, если фаза глубокого сна составляет от 30 до 70 процентов общей продолжительности восьмичасового ночного отдыха. Важно также знать, что с возрастом фаза дельта-сна сокращается.

Специалисты надеются разработать клинический тест, который позволит на основе анализа крови или спинномозговой жидкости пациента выявить начальные признаки аномальных изменений тау-белка.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали советы академика Стражеско, как замедлить старение. Кроме, того, как установили ученые, если человек достаточно спит, у него снижается уровень гормонов голода и стресса, а вот работа по ночам чревата опасными недугами.



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