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Знайте свои права: Ульяна Супрун разъяснила, что такое медицинская тайна
Медицинские работники не имеют права распространять информацию о здоровье пациента. Такая информация является медицинской тайной. Ранее сообщалось, что на сайт Министерства здравоохранения Украины была осуществлена хакерская атака.
Об этом на своей страничке в социальных сетях пишет руководитель Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, в Украине это правило часто не соблюдается. Не только самими медиками, но и политиками, которые обращаются в министерство с просьбой предоставить персональную информацию о пациентах и используют эту информацию в публичных выступлениях или распространяют в социальных сетях.
Медицинской тайной являются:
- факт обращения человека в лечебное учреждение за медицинской помощью;
- состояние здоровья человека и диагноз;
- обстоятельства, предшествовавшие заболеванию или спровоцировавшие его;
- функциональные особенности организма;
- вредные привычки;
- особенности психики;
- имущественное положение;
- другая информация о семейной, интимной жизни человека, а также о состоянии здоровья родственников и близких пациента.
«Сообщать или разглашать эту информацию можно только, если сохранение медицинской тайны вредит обществу или может иметь серьезные последствия для окружающих пациента», — утверждает Ульяна Супрун и уточняет, что поводом для не сохранения тайны может быть, в частности, жестокое обращение с детьми или распространение инфекционной болезни. В то же время, по ее словам, нарушением законодательства является сокрытие от пациента информации о состоянии его здоровья.
По ее словам, в 2019 году будет запущена система электронных больничных. Эту информацию сможет видеть врач пациента, а ее отдельные аспекты будут доступны некоторым ведомствам в рамках их компетенций. В частности, речь идет о Минсоцполитики и Национальной службе здоровья.
«Право на сохранение тайны о состоянии здоровья будет также у подростков. Такое право они получат с 16 лет, когда будут приняты соответствующие законопроекты. В частности, проектами законов предусмотрено, что родители получат право на доступ к медицинской информации только с их согласия», — добавила Ульяна Супрун.
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