Знайте свои права: Ульяна Супрун разъяснила, что такое медицинская тайна

Здоровье

Медицинские работники не имеют права распространять информацию о здоровье пациента. Такая информация является медицинской тайной. Ранее сообщалось, что на сайт Министерства здравоохранения Украины была осуществлена хакерская атака.

Об этом на своей страничке в социальных сетях пишет руководитель Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, в Украине это правило часто не соблюдается. Не только самими медиками, но и политиками, которые обращаются в министерство с просьбой предоставить персональную информацию о пациентах и используют эту информацию в публичных выступлениях или распространяют в социальных сетях.

Медицинской тайной являются:

факт обращения человека в лечебное учреждение за медицинской помощью;

состояние здоровья человека и диагноз;

обстоятельства, предшествовавшие заболеванию или спровоцировавшие его;

функциональные особенности организма;

вредные привычки;

особенности психики;

имущественное положение;

другая информация о семейной, интимной жизни человека, а также о состоянии здоровья родственников и близких пациента.

«Сообщать или разглашать эту информацию можно только, если сохранение медицинской тайны вредит обществу или может иметь серьезные последствия для окружающих пациента», — утверждает Ульяна Супрун и уточняет, что поводом для не сохранения тайны может быть, в частности, жестокое обращение с детьми или распространение инфекционной болезни. В то же время, по ее словам, нарушением законодательства является сокрытие от пациента информации о состоянии его здоровья.

По ее словам, в 2019 году будет запущена система электронных больничных. Эту информацию сможет видеть врач пациента, а ее отдельные аспекты будут доступны некоторым ведомствам в рамках их компетенций. В частности, речь идет о Минсоцполитики и Национальной службе здоровья.

«Право на сохранение тайны о состоянии здоровья будет также у подростков. Такое право они получат с 16 лет, когда будут приняты соответствующие законопроекты. В частности, проектами законов предусмотрено, что родители получат право на доступ к медицинской информации только с их согласия», — добавила Ульяна Супрун.

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