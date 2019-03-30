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У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении, — исследование
Предрасположенность к заболеванию шизофренией у человека может зависеть от возраста отца. Так, тайваньские ученые из Национального университета в Тайбэе пришли к выводу, что у пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию, пишет ресурс ВМ.
«Пожилой возраст отцов связан с повышенным риском развития у детей ранней шизофрении», — говорится в отчете об исследовании.
Осуществленное учеными исследование показало: в то время как возраст матери не ассоциируется со склонностью к этому психическому заболеванию, возраст отца, наоборот, может быть серьезным фактором влияния на развитие такой склонности.
Согласно данным тайваньских ученых, чем позже мужчина становится отцом, тем выше риск развития детской шизофрении: каждые дополнительные 10 лет его возраста увеличивали этот риск на 30%.
Данная зависимость была установлена после того, как ученые произвели расчеты полигенный риск для родителей более чем 1,6 тысячи пациентов с шизофренией. При этом семейного анамнеза болезни не существовало, родители пациентов были психически здоровыми людьми.
Расчеты показали, что вероятность возникновения ранней шизофрении не связана с генетической предрасположенностью к болезни, а зависит от возраста отца. Эта зависимость определяется накоплением мутаций, которые «возрастные» отцы могут передавать детям.
Ранняя шизофрения манифестирует до наступления 18-летного возраста. Такие случаи было принято считать скорее исключительными и обусловленными генетическими дефектами. Новое исследование опровергает верность такого взгляда на болезнь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые предположили, что есть связь между дефицитом витамина D в детстве и развитием шизофрении во взрослом возрасте. На такую мысль сотрудников Института мозга университета Квинсленда и Орхусского университета натолкнули данные медицинских исследований более 2600 человек. У 44 процентов взрослых пациентов, страдающих шизофренией, в детстве была острая нехватка витамина D.
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