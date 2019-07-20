26 июля 2019

Ровно 205 лет назад, 25 июля 1814 года, в Англии было проведено первое в мире испытание паровоза. Этот локомотив, спроектированный молодым инженером-механиком Джорджем Стефенсоном, был предназначен для буксировки вагонеток с углём для рудничной рельсовой дороги. Он развивал скорость аж (!) 1 километр в час и за месяц работы так растрясся, что ремонту уже не подлежал.

И тогда изобретателю пришлось построить новый паровоз, ставший первым в мире локомотивом, способным использовать для создания тягового усилия силу трения между гладкими колёсами с ребордами и гладкими же металлическими рельсами. Новый паровоз мог уже вести целый состав общим весом до 30 тонн. Он получил название ''Блюхер'' - в честь прусского генерала Блюхера, прославившегося победой в битве с Наполеоном при Ватерлоо.

В течение следующих пяти лет Стефенсону удалось спроектировать и построить ещё 16 машин, среди которых был и такой известный локомотив, как ''Эктив'', вскоре переименованный в ''Локомоушн № 1''. Этот ставший легендарным паровоз, управляемый самим Стефенсоном, на новой железнодорожной линии, спроектированной опять же его изобретателем, в 1825 году, перевозя 80 тонн угля и муки, преодолел 15 километров за два часа. Скорость по тем временам была просто невероятной. Тем более, что на некоторых участках локомотив разгонялся до 39 километров в час! Помимо груза, в составе поезда был открытый пассажирский вагон ''Эксперимент'', в котором ехали члены приёмочной комиссии. И это был первый в мире случай использования железной дороги с паровой тягой для перевозки пассажиров.

Чудеса выдающихся изобретений Джорджа Стефенсона заключались ещё и в том, что родился он в семье, в которой никто не умел ни писать, ни читать. Начав работать по найму в 8 лет, он уже в раннем возрасте принялся изучать устройство паровых машин в шахтах, добывавших уголь. К 18 годам парень научился писать и читать. И практически в этом же возрасте сумел прославиться своими первыми изобретениями.

Но самые крупные его успехи были, конечно же, связаны с проектированием железных дорог и паровозов. В 1829 году на спроектированной Джеферсоном линии Ливерпуль-Манчестер были проведены сравнительные испытания нескольких новейших локомотивов от разных поставщиков — с целью определения лучшего из них. Стефенсон выставил на конкурс свой новый паровоз под названием ''Ракета''. Паровоз Стефенсона оказался единственным, успешно завершившим все испытания. Причём, с грузом в 13 тонн он развивал среднюю скорость 19 км в час. А максимальная скорость достигала 48 км в час! Именно эта победа сделала стефенсоновскую ''Ракету'' самым знаменитым механизмом в истории мировой техники.

Правда, торжественное открытие дороги Ливерпуль-Манчестер, в котором принимали участие премьер-министр герцог Веллингтон и другие члены правительства, был омрачён несчастным случаем. Депутат английского парламента Уильям Хаскиссон, желая переговорить со стоявшим по другую сторону пути Веллингтоном, имел неосторожность перебежать пути прямо перед ''Ракетой''. Но был сбит, доставлен в больницу, где и скончался. Хаскиссон стал первым в мире человеком, попавшим под паровоз. Что, тем не менее, не повлияло на восторженное восприятие общественностью новой железной дороги…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.