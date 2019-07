«Насмешил»: американский актер показал, как сын сосет ему пальцы ног (видео)

Звезда фильмов «Социальная сеть» и «Зови меня своим именем» Арми Хаммер из США привел большое количество своих поклонников в ужас, разместив видео, на котором его двухлетний сын Форд… облизывает ему пальцы. Об этом пишет MSN News.

«Это ненормально», — произнесла жена актера, журналист Элизабет Чемберс, за кадром. А подпись на видео гласила: «Это продолжается уже семь минут подряд». Конечно же, реакция подписчиков была не самой радужной.

armie hammer’s audition for the new taraninto movie pic.twitter.com/zGxoClVafo