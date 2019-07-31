«Насмешил»: американский актер показал, как сын сосет ему пальцы ног (видео)

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Звезда фильмов «Социальная сеть» и «Зови меня своим именем» Арми Хаммер из США привел большое количество своих поклонников в ужас, разместив видео, на котором его двухлетний сын Форд… облизывает ему пальцы. Об этом пишет MSN News.

«Это ненормально», — произнесла жена актера, журналист Элизабет Чемберс, за кадром. А подпись на видео гласила: «Это продолжается уже семь минут подряд». Конечно же, реакция подписчиков была не самой радужной.

armie hammer’s audition for the new taraninto movie pic.twitter.com/zGxoClVafo — kyra (@qhantomthread) 27 июля 2019 г.

«Арми Хаммер, какого черта ты творишь?», «Никто не хотел это видеть», «Это ужасно», — писали возмущенные пользователи Сети.

Супруге актера даже пришлось внести ясность. «Наш сын очень любит играть с ногами других людей, и мы разместили это видео, потому что это была просто шутка. Публикация в Инстаграме была определенно не лучшим шагом с нашей стороны. Я могу заверить вас, что безопасность и благополучие наших детей — наш главный приоритет», — написала Элизабет под опубликованным видео в Instagramпод ником Perez Hilton.

Издание напоминает, что это уже не первый раз, когда по Арми Хаммеру проезжаются катком критики. В 2017 году BuzzFeed опубликовал очень странную разоблачительную статью, главный вывод который — карьера актера складывается так хорошо исключительно из-за светлого цвета кожи и связей. А еще, по мнению журналистки издания Энн Хелен Петерсен, Арми как-то не так вел свою страничку в Твиттере — постил мемы, шутил и даже лайкал посты с БДСМ-тематикой.

Хаммер тогда очень удивился и обратился к девушке через соцсеть: «Может, я просто парень, который очень любит свою работу и отказывается делать что-то другое?» Но ответа актер так и не дождался и в итоге просто удалил свою страницу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом месяце в украинский прокат вышел фильм «Отель Мумбаи», в котором Арми Хаммер сыграл одну из главных ролей. Фильм рассказывает о том, как в ноябре 2008 года в Бомбее (сейчас Мумбаи, Индия) была совершена серия терактов. Одной из мишеней террористов стал пятизвездочный отель The Taj Mahal Palace. В ходе атаки боевики сначала брали заложников, а потом убивали их. За сутки в городе были убиты 167 человек. Из них 31 — в отеле. Трагедия стала одним из крупнейших терактов в современной истории. Фильм на основе этих событий снял австралийский режиссер Энтони Марас. Критики дали картине очень высокие оценки.

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