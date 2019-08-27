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Шоу-бизнес

Названы лучшие видеоклипы года: в США вручили награды MTV (фото, видео)

6:48 27 августа 2019 93
Тейлор Свифт на церемонии MTV VMA 2019
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 26 августа, в США состоялась ежегодная церемония вручения премий телеканала MTV за лучшие видеоклипы — MTV VMA 2019. Впервые она проводилась в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В остальном все было традиционно ярко и красочно. На красной дорожке собрались звезды поп-музыки, супермодели, звезды Голливуда.

Фаворитами в этом году являлись Тейлор Свифт и Ариана Гранде. Обе певицы были представлены в 10 номинациях каждая. И результат их соперничества был главной интригой вечера.

Победителей определяли, как обычно, зрители MTV. Они могли голосовать за своих кумиров в течение почти всего года. В итоге победу в самой престижной номинации — «Видео года» — получил клип на песню Тейлор Свифт You Need to Calm Down. Он же оказался лучшим в номинации Video For Good.

  • Тейлор Свифт
  • Сестры Джиджи и Белла Хадид
  • Знаменитый гитарист и певец Ленни Кравиц
  • Супермодель Хайди Клум
  • Певец Шон Мендес
  • Певица Камила Кабельо
  • Певица Lizzo
  • Супермодель Адриана Лима
  • Рэпер Lil Nas X
  • Певец Билли Рэй Сайрус
  • Биби Рекса

Ариана Гранде названа лучшим исполнителем года. Клип на ее песню 7 Rings победил в категории «Лучшая работа художника». «Песней лета» зрители MTV назвали другой хит певицы — boyfriend.

А вот «Песней года», как и ожидалось, стала Old Town Road в исполнении рэпера Lil Nas X и Билли Рэя Сайруса.

В категории «Лучший дебют» победила 17 летняя певица и автор песен Билли Айлиш с хитом bad guy.

Хит Señorita в исполнении Шона Мендеса и Камилы Кабельо назван лучшим совместным творчеством года. Напомним, у Шона и Камилы в ходе работы над этой композицией начался роман.

Лучшим поп-клипом признан Sucker известной группы Jonas Brothers. Братья Джонасы присутствовали на церемонии и даже спели для зрителей после многолетнего перерыва.

Лучшим клипом в стиле хип-хоп стал Money в исполнении Карди Би. Лучшим танцевальным клипом зрители MTV назвали Call You Mine. Эту песню записали группа The Chainsmokers и певица Биби Рекса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года. Рейтинг с годовым доходом в размере 185 миллионов долларов возглавила Тейлор Свифт.

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