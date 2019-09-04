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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1970
Скульптор: Salvador Furió
Высота: 45 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Эту на удивление изящную фигурку высокого фарфорового журавля я много лет назад привёз из Шотландии. И почти всё это время живёт журавлик в моём рабочем кабинете, периодически перелетая с места на место. Вот и сейчас, с наступлением осени, словно опечалясь тем, что его собратья, собравшись в стаи, устремились в тёплые края, стоит мой журавлик возле открытого окна — и смотрит в сероватое осеннее киевское небо, потеряв последнюю надежду устремиться в заоблачную высь…
Кстати, мало кто знает о том, что эти удивительные птицы появились на Земле ещё во времена динозавров — около 40−60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда в своё время они эмигрировали сначала в Азию, а уже оттуда в Африку и Австралию. В наше время журавлей можно встретить практически в любом уголке мира, ну, разве что исключая Антарктиду и Южную Америку.
Сегодня отмечается Всемирный день журавля, что, собственно говоря, и подтолкнуло меня обратиться к журавлиной теме. А, кроме того, общеизвестно, что в культурах многих народов эта птица всегда считалась символом, олицетворяющим свободолюбие, верность и даже бдительность. В Японии, например, мне рассказывали о том, что журавли как образ и тема встречаются практически во всех видах традиционных японских искусств. У японцев вообще существует присказка, смысл которой сводится к тому, что если черепаха живёт 10 тысяч лет, то и журавль проживает немало — целое тысячелетие! Вот почему, сократив название черепахи и журавля до одного слова, японцы желают друг другу долголетия: ''Цурукамэ!''
И ещё одно поверье существует в Стране восходящего солнца. Желание человека может осуществиться, если сложить из бумаги тысячу журавликов сэмбадзуру. Вот почему когда человек там тяжело заболевает, его близкие и друзья приносят ему тысячу бумажных журавликов, сделанных своими руками. Если же сам больной начинает складывать тысячу бумажных журавликов, то в Японии это является демонстрацией его упорства и стремления к жизни.
В Хиросиме в Парке Мира я видел памятник Садако Сасаки, девочке, которая в 4-летнем возрасте пережила атомную бомбардировку, а в 14 лет умерла от лучевой болезни. Садако начала складывать бумажные журавлики, надеясь, что они помогут ей выздороветь. Последнего своего — 643-го — журавлика она сделала, уже практически потеряв зрение. Оставшиеся 357 журавликов сложили дети из класса, в котором училась девочка. Японцы говорят, что поверье о сэмбадзуру в отношении Садако оправдалось. Она вознеслась на небо, но осталась жить в памяти людей…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И японского долголетия. А вам, друзья мои, хорошего дня.
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