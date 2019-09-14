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Бесплатная американская газета (вроде тех, что раздают в Киеве в метро) The Washington Post Express закрылась после 16 лет работы, не выдержав конкуренции с интернет-СМИ.

Последний выпуск вышел с заголовком на всю первую полосу: «Надеемся, вам нравятся ваши чертовы телефоны», пишет «360».

В прощальной колонке редактор-основатель газеты Дэн Каккаваро отметил, что телефоны берут верх в борьбе за аудиторию. «В этот понедельник утром, когда я ехал на работу… трое человек в моем переполненном поезде читали Express (спасибо!). Один мужчина ехал, уткнувшись в книгу. Почти все остальные смотрели в смартфоны», — написал он.

Телевидение должно было убить радио, а интернет — печатную прессу. Компания The Washington Post уверена, что второе происходит прямо сейчас. WP Express был неотъемлемой частью утренних поездок вашингтонцев в метро — живое и увлекательное издание выходило на протяжении 16 лет. Но с распространением Wi-Fi в подземке все больше читателей перешли к чтению WP Express в цифровом формате.

The Washington Post has killed off Express, its free daily, citing decreased readership since the DC Metro added wi-fi. Here's the cover of its final issue. pic.twitter.com/8xX3d3e1Wm — Laurel Wamsley (@laurelwamsley) 12 сентября 2019 г.

Руководство холдинга TheWashingtonPostрешило закрыть бесплатную ежедневную газету Express, ссылаясь на сокращение читательской аудитории после того, как метрополитен округа Колумбия провел Wi-Fi.

Express был сделан так, чтобы его было удобно прочитать в общественном транспорте по пути на работу или домой. Особенно актуальна газета была для тех, кто не был подписан на The Washington Post.

В Express всегда были привлекательные, иногда дерзкие обложки, которые освещали отдельные новости или тенденции, часто недооцененные The Washington Post или не прошедшие в телевизионные выпуски новостей. Также в Express всегда были подборки новостей и материалов, взятых из главной газеты, оригинальные статьи и колонки, подготовленные собственными сотрудниками.

The Washington Post has killed off Express, its free daily, citing decreased readership since the DC Metro added wi-fi. Here's the cover of its final issue. pic.twitter.com/8xX3d3e1Wm — Laurel Wamsley (@laurelwamsley) 12 сентября 2019 г.

Обложка, однако, не была единственным местом, где Express решил упрекнуть пользователей смартфонов. В одной из рубрик редакторы оставили заметку. «Должно быть, теперь все, кто пользуется метро в Вашингтоне, смотрят в свои смартфоны вместо того, чтобы читать печатную газету», — говорится в ней.

Тем не менее издание обещает, что продолжит работать в диджитал-формате — останется мобильный сайт, приложения, информационные рассылки и подкасты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 27 сентября 2019 года Media Group Ukraine (Киев) приостанавливает выпуск газеты «Сегодня» в бумажном варианте. В MGU намерены сконцентрироваться на развитии диджитал и ТВ-форматов. После прекращения выхода газеты «Сегодня» газета «Факты и комментарии» останется одной из немногих рейтинговых всеукраинских газет, которые продолжают выходить в бумажной версии.

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