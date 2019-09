Бесплатная американская газета (вроде тех, что раздают в Киеве в метро) The Washington Post Express закрылась после 16 лет работы, не выдержав конкуренции с интернет-СМИ.

Последний выпуск вышел с заголовком на всю первую полосу: «Надеемся, вам нравятся ваши чертовы телефоны», пишет «360».

В прощальной колонке редактор-основатель газеты Дэн Каккаваро отметил, что телефоны берут верх в борьбе за аудиторию. «В этот понедельник утром, когда я ехал на работу… трое человек в моем переполненном поезде читали Express (спасибо!). Один мужчина ехал, уткнувшись в книгу. Почти все остальные смотрели в смартфоны», — написал он.

Телевидение должно было убить радио, а интернет — печатную прессу. Компания The Washington Post уверена, что второе происходит прямо сейчас. WP Express был неотъемлемой частью утренних поездок вашингтонцев в метро — живое и увлекательное издание выходило на протяжении 16 лет. Но с распространением Wi-Fi в подземке все больше читателей перешли к чтению WP Express в цифровом формате.

The Washington Post has killed off Express, its free daily, citing decreased readership since the DC Metro added wi-fi. Here's the cover of its final issue. pic.twitter.com/8xX3d3e1Wm