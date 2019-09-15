16 сентября 2019

Тысячи раз, наверное, видел, как женщины носят за спиной малышей, привязанных к спине мамы платком, но никогда даже не задумывался над тем, что это за традиция такая и откуда она вообще взялась. Бывая в Китае, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и многих других странах, не раз встречал молодых мамочек, спешивших куда-то по своим делам с ребёнком, ловко устроившимся за спиной. Настолько ловко, что он даже умудрялся сладко посапывать, укачиваясь от монотонной маминой ходьбы. А в экваториальной Африке не раз приходилось наблюдать за тем, как женщины, трудясь на пальмовых плантациях, и там не расставались со своей драгоценной ношей. Причём, выполнять им порой приходилось достаточно тяжелые и подвижные работы, но это никак не влияло на желание даже в эти моменты не расставаться с любимым детенышем.

Вчера в мире началась Международная неделя слингоношения, как раз и посвящённая этой древней женской традиции носить у себя за спиной детей, подвязанных платком. И, несмотря на то, что в последние годы весьма распространёнными стали и слинг-шарфы, и эргономичные рюкзаки, и прочие новомодные приспособления для удобной и безопасной переноски детей на себе, даже на наших улицах порой нет-нет, да и встретишь женщину с ребёнком за спиной.

Каждый год такая необычная неделя проходит под разными девизами: «На расстоянии поцелуя», «Дом начинается с детства», «Все в наших сердцах»… Неизменным остаётся только одно — материнская традиция держать своё сокровище поближе к сердцу.

В связи с этим мне вспомнилась одна старая веселая еврейская притча. С глубоким смыслом. В одной еврейской семье было много детей. И хлопот было много, и проблем разных. А вот денег было мало, порой даже на самое необходимое не хватало. Бедная мама, постоянно что-то убирая, стирая, готовя еду и раздавая подзатыльники детворе, совсем из сил выбилась. И тогда решила она отправиться за советом к раввину.

Вернулась от него другим человеком. Её словно подменили. Нет, денег в семье не прибавилось. Откуда им было взяться? И дети не стали в одно мгновение послушными. Но мама их больше не ругала. Да и сама стала как-то спокойнее и приветливее. Одному только все удивлялись. Раз в неделю мама отправлялась на базар, а по возвращению с него запиралась у себя в комнате и подолгу не выходила.

Детей распирало любопытство. Так распирало, что однажды они не выдержали и, нарушив установленные в доме правила, без разрешения ворвались в мамину комнату. И знаете, что они там увидели? Они там увидели маму, которая пила сладкий чай и ела свой любимый цимес.

- Мама, что ты делаешь? — удивились дети. — А как же мы?!

- Тихо, ша, — спокойно сказала мама и, сделав глоток, объяснила, что происходит. — Я делаю вам счастливую маму…

Мне бы очень не хотелось из этой притчи извлекать какие-то уроки или какие-то сложные выводы. Выводы тут лежат на поверхности: если хочешь научиться делиться с кем-то счастьем, научись сначала этим счастьем наполнять себя самого.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и, конечно же, счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.