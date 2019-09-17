23 сентября 2019

Хорошо бы каждому из нас понять, что мы не рабы, не слуги и не жертвы своей памяти. Мы её повелители… Правда, в каждом случае это зависит от самого человека. С какой установкой он к памятным событиям в своей жизни относится, с тем ему по жизни то ли страдать, то ли радоваться. То ли наслаждаться, то ли маяться.

Я, например, плохого стараюсь не помнить. Тех, кто хорошо меня знает, убеждать в этом не нужно. И делаю я это не оттого, что однажды пришёл к выводу — нося в себе тяжёлые воспоминания, самого же себя ими и изнуряешь. Куда правильнее так поступать, в первую очередь, потому что в светлых, добрых, тёплых воспоминаниях о событиях, когда-то пережитых с близкими тебе людьми, можешь бесконечно черпать силы жить дальше, преодолевать, казалось бы, невозможное и добиваться того, о чём с благодарностью мысленно можешь поведать тем, кто однажды помог тебе стать таким, каким ты стал…

Сегодня, 23 сентября, в День осеннего равноденствия, традиционно каждый год отмечаемый в Японии, миллионы людей в Стране восходящего солнца думают об ушедших в мир иной. Праздник ''хиган'' даже переводится как ''тот берег'', то есть мир, куда ушли близкие люди и где теперь обитают их души. В Украине тоже есть подобные праздники и они тоже становятся традиционным поводом для того, чтобы вспомнить об ушедших и почтить их память. Но я, честно говоря, отношусь к этому несколько по-другому. Я каждый Божий день воспринимаю как праздник ''хиган''. Каждый Божий день у меня начинается с благодарного перечисления длинного списка имён тех, без кого моя жизнь могла сложиться иначе, пойти наперекосяк, сломаться, исковеркаться, потерять всякий смысл. Вспоминая эти близкие мне имена, я словно прокручиваю становящуюся с каждым годом всё более длинной фотоплёнку событий, оставивших в моей жизни неизгладимый след, и, медленно называя имя каждого, на этой плёнке изображённого, благодарю, благодарю, благодарю… Благодарю бесконечно.

Я вообще считаю, что жить с благодарностью на устах куда правильнее, чем страдать, живя и мучаясь, и проклиная всех и вся за то, что кому-то живётся лучше, и весь мир виноват в твоих проблемах и бедах. Кто заслужил, тому воздастся и без нас. А вот кого считаем заслуженными перед нами, мы забывать не вправе…

Однажды по полю, только что присыпанному первым осенним снегом, шёл немолодой уже японский мастер. И вдруг он увидел пожилую женщину, горько о чём-то плакавшую.

— Почему вы плачете? — спросил он.

— Потому что я думаю о своей прошедшей жизни — о молодости, о красоте, которую я каждый день раньше видела в зеркале, но уже много лет не вижу. О мужчине, которого я так сильно любила. И он отвечал мне тем же… Господь обошёлся со мной жестоко, дав мне способность помнить. Он ведь не мог не знать, что увидев первый снег, я вдруг вспомню весну своей жизни и горько заплачу…

Мудрец долго стоял молча и словно всматриваясь в одну точку в этом бесконечном заснеженном поле. Затем его лицо озарила светлая улыбка, вызвавшая беспокойство у плакавшей женщины. Она перестала плакать и спросила:

— Что вы там увидели?

— Я увидел… поле свежих роз, — ответил старик. — Господь был великодушен ко мне, дав мне способность помнить. Он ведь знал, что, увидев первый снег, я всегда смогу вспомнить весну. И улыбнуться…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…