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Страна: Австрия
Скульптор: Augarten
Время создания: конец XIX века
Размер: 23×6 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
26 января 1869 года в одной из венских газет было опубликовано предложение профессора экономики Э. Германа об использовании почтовых карточек. Эта идея, в отличие от прежних подобных же предложений печатать открытки с несколькими фразами на выбор (нужную следовало просто подчеркнуть), оказалась вполне успешной. Правда, для облегчения своей работы Австрийское почтовое ведомство просто ограничило место, в которое следовало вписывать послание. И ровно 150 лет назад, 1 октября 1869 года, вышла в свет первая почтовая карточка, текст которой был открыт сторонним взорам. Этот день и принято считать официальным днём рождения почтовой открытки.
Вообще-то поздравительные открытки (без рукописного текста) появились гораздо раньше. В Британском музее в Лондоне мне доводилось видеть самую раннюю поздравительную карточку, датированную XV веком, то есть временем начала книгопечатания в Европе. Она была посвящена празднику святого Валентина. Идею её создания приписывают герцогу Орлеанскому. Якобы, сидя в тюрьме и сочиняя любовные письма, адресованные жене, он придумал такую необычную для того времени форму почтового отправления. С тех пор поздравительные карточки, посвящённые Пасхе, Рождеству и дню святого Патрика, стали пользоваться большой популярностью. Правда, отправлялись они по почте в закрытых конвертах. Именно такими были знаменитые рождественские открытки (мечта коллекционеров!), исполненные английским художником Добсоном и продававшиеся в магазинах вместе с почтовой бумагой и конвертами. А потом уже наступила эра ''открытых писем'', то есть, собственно говоря, открыток.
Кстати, в филокартии (коллекционирование открыток) случаются просто невероятные истории. В музее немецкого Вупперталя хранится коллекция из нескольких тысяч открыток, изображающих один и тот же пейзаж, но украшенных марками многих стран мира. Эти открытки в чистом виде вручались посетителям музея с просьбой после возвращения на родину отправить открытку назад. А в 1929 году состоялось соревнование между двумя коллекционерами, решившими проверить, кто быстрее — человек или почтовая открытка — совершит кругосветное путешествие. С разницей всего лишь в несколько часов (!) победу одержала открытка. И ещё одно необычное достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса — заядлому коллекционеру из Канады удалось собрать аж 202 197 почтовых открыток, посвящённых рождественской тематике!
Ну, вот, похоже, и всё, что мне хотелось бы сообщить вам по поводу дня рождения почтовой открытки. Добавлю лишь, что представленные сегодня вашему вниманию прекрасные произведения знаменитой венской фарфоровой мануфактуры, приобретённые мною в разные годы и в разных странах, относятся приблизительно к тому же периоду, когда в Вене появились первые почтовые открытки. Практически ровесники…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...