7 октября 2019

«Дневной свет, посмотри на росу на подсолнухе, на увядающую розу… Розу, что умирает, словно подсолнух… Я хочу обратить свой лик к рассвету. И я жду этого весь день…»

Я не знаю, сколько тысяч раз слушал эту песню. В исполнении разных певиц — и Мирей Матье, и Барбры Стрейзанд, и Сары Брайтман, и Кики Даниельсон. И даже бывшей домохозяйки толстушки Сьюзен Бойл, которая в полуфинале английского конкурса «Ищем таланты» так исполнила Memory, что одни зрители, сорвавшись с мест, неистово ей аплодировали, а другие плакали от восторга сидя, не имея сил даже привстать.

Я очень люблю музыку Эндрю Ллойда Вэббера. Люблю практически все написанное им. Но эта песня старой потрепанной кошки Гризабеллы из его невероятного мюзикла Cats мне, пожалуй, нравится порой даже больше знаменитых арий из его легендарных рок-опер. Эта песня о ностальгии по прошлому и мечте о будущем возвращении в кошачий рай неповторима…

Кстати, я не знал о том, что сам композитор, родившийся в музыкальной семье (в которой мама была пианисткой, папа композитором, а младший брат виолончелистом), не просто хорошо относился к котам, а буквально боготворил их. Двух своих любимчиков он в юности даже назвал именами Сергей и Дмитрий — в честь любимых композиторов всей семьи Прокофьева и Шостаковича. Об этом я узнал уже после того, как мне из Англии привезли этих японских фарфоровых кошек, не похожих ни на одно другое фарфоровое существо из нашей коллекции.

Мюзикл Эндрю Ллойда Вэббера Cats, которому вскоре суждено было стать знаменитым на весь мир, впервые был показан на Бродвее в Нью-Йорке 7 октября 1982 года. Его затем показали там ещё 7485 раз! И сейчас уже в 34 странах он многие годы идёт с неизменным успехом, вызывая восторг благодарной публики. Благодарной не только композитору за его изумительную музыку, но и автору стихов Томасу Стернзу Элиоту, который потряс Вэббера ещё в 14-летнем возрасте своими «Сказками Старого Опоссума». Кстати, в 1948 году Элиот был удостоен Нобелевской премии по литературе… Кстати!

«Прикоснись ко мне. Ведь так просто оставить меня В одиночестве с воспоминаниями О моих солнечных днях. Но если ты дотронешься до меня, Ты поймёшь, что такое счастье… Смотри! Начинается новый день…» Это из песни Memory. Послушайте её хотя бы ещё разочек. Ни за что не пожалеете.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.