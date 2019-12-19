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Один "скачет", другой — "плачет": собаки-кривляки развеселили сеть своим рождественским снимком
Животные часто становятся героями забавных снимков, и две собаки из Канады — тому не исключение.
Их хозяйка Лорен решила провести праздничную сессию для своих питомцев — 10-летнего Опи и 9-летнего Мики — но столкнулась с непреодолимыми противоречиями: когда одно из животных веселилось, другое выглядело очень грустным.
Затем они будто «менялись ролями», и поймать их в одном настроении было невозможно.
Фото было опубликовано в Twitter с забавной подписью. Пост набрал 765 тыс. лайков и превратил собак в настоящих знаменитостей.
«Отвела собак на ежегодную рождественскую фотосессию. Это действительно трудно, когда у вас одна собака — суперфотогеничная, а другая страдает от экзистенциального кризиса», — написала в соцсети Лорен.
Took my dogs to take their yearly christmas photos. It’s really hard when you have one super photogenic dog and one dog having an existential crisis. pic.twitter.com/4gUyIsB5OJ— laurenn (@laurenncarterr) 7 декабря 2019 г.
Ранее в соцсетях появилось умилительное видео провожающих хозяйку на работу собак. Девушка собиралась на работу, а псы тщательно этому препятствовали. Сначала они следили за ее перемещениями по дому, а потом перешли к решительным действиям.
В начале декабря «ФАКТЫ» публиковали смешные снимки котов, которыми поделились их владельцы.
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