Один "скачет", другой — "плачет": собаки-кривляки развеселили сеть своим рождественским снимком

Животные часто становятся героями забавных снимков, и две собаки из Канады — тому не исключение.

Их хозяйка Лорен решила провести праздничную сессию для своих питомцев — 10-летнего Опи и 9-летнего Мики — но столкнулась с непреодолимыми противоречиями: когда одно из животных веселилось, другое выглядело очень грустным.

Затем они будто «менялись ролями», и поймать их в одном настроении было невозможно.

Фото было опубликовано в Twitter с забавной подписью. Пост набрал 765 тыс. лайков и превратил собак в настоящих знаменитостей.

«Отвела собак на ежегодную рождественскую фотосессию. Это действительно трудно, когда у вас одна собака — суперфотогеничная, а другая страдает от экзистенциального кризиса», — написала в соцсети Лорен.

Took my dogs to take their yearly christmas photos. It’s really hard when you have one super photogenic dog and one dog having an existential crisis. pic.twitter.com/4gUyIsB5OJ