23.24 / 23.47 25.79 / 26.17
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Один "скачет", другой — "плачет": собаки-кривляки развеселили сеть своим рождественским снимком

4:55 19 декабря 2019 38
Собаки
Инф. «ФАКТОВ»

Животные часто становятся героями забавных снимков, и две собаки из Канады — тому не исключение.

Их хозяйка Лорен решила провести праздничную сессию для своих питомцев — 10-летнего Опи и 9-летнего Мики — но столкнулась с непреодолимыми противоречиями: когда одно из животных веселилось, другое выглядело очень грустным.

Затем они будто «менялись ролями», и поймать их в одном настроении было невозможно.

Фото было опубликовано в Twitter с забавной подписью. Пост набрал 765 тыс. лайков и превратил собак в настоящих знаменитостей.

«Отвела собак на ежегодную рождественскую фотосессию. Это действительно трудно, когда у вас одна собака — суперфотогеничная, а другая страдает от экзистенциального кризиса», — написала в соцсети Лорен.

Ранее в соцсетях появилось умилительное видео провожающих хозяйку на работу собак. Девушка собиралась на работу, а псы тщательно этому препятствовали. Сначала они следили за ее перемещениями по дому, а потом перешли к решительным действиям.

В начале декабря «ФАКТЫ» публиковали смешные снимки котов, которыми поделились их владельцы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День святого Николая

День святого Николая 2019: красивые поздравления и открытки

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

День Николая

День ангела Николая: открытки, поздравления, смс

Мутабельные знаки зодиака

Страсть и большие деньги: гороскоп на 2020 год для мутабельных знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер