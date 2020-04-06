27.14 / 27.54 29.18 / 29.76
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Помог карантин: возле пляжа появились тысячи розовых медуз

2:33 6 апреля 2020 4
Томатные медузы
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В начале февраля Филиппины стали первой страной, где была зафиксирована гибель зараженного коронавирусом человека за пределами Китая. Тогда же власти ввели в государстве жесткий карантин, который, как выяснилось, оказал благотворное влияние не только на безопасность жизни граждан, но и на состояние окружающей среды.

Об этом пишет National Geographic.

Так, прибрежную зону некоторых пляжей заполонили тысячи розовых («томатных») медуз.

Видео с морскими обитателями показал Шелдон Рей Боко, кандидат наук в области морской биологии в Университете Гриффита.

Как объяснил Рей Боко, эти медузы обычно появляются на острове Палаване, где была сделана съемка, в марте. На их пребывание поблизости и размножение влияют атмосфера, скорость течения, приливы и даже геологические особенности бухты.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

педофил

По утверждению знающих людей, в Голливуде много лет существует тайное общество педофилов, жертвами которых становятся едва ли не все дети-актеры

препарат от коронавируса

Япония завершает испытание лекарства от коронавируса и будет бесплатно поставлять его в другие страны

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер