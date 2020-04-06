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Помог карантин: возле пляжа появились тысячи розовых медуз
В начале февраля Филиппины стали первой страной, где была зафиксирована гибель зараженного коронавирусом человека за пределами Китая. Тогда же власти ввели в государстве жесткий карантин, который, как выяснилось, оказал благотворное влияние не только на безопасность жизни граждан, но и на состояние окружающей среды.
Об этом пишет National Geographic.
Так, прибрежную зону некоторых пляжей заполонили тысячи розовых («томатных») медуз.
Видео с морскими обитателями показал Шелдон Рей Боко, кандидат наук в области морской биологии в Университете Гриффита.
Как объяснил Рей Боко, эти медузы обычно появляются на острове Палаване, где была сделана съемка, в марте. На их пребывание поблизости и размножение влияют атмосфера, скорость течения, приливы и даже геологические особенности бухты.
Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines
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