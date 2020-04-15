IELTS-тест для поступления в зарубежные учебные заведения: требования, подготовка, экзамен

Общество и люди

Обучение за границей — вполне реальный план, для выполнения которого нужно подтвердить знание иностранного языка. Для того чтобы поступить в учебные заведения Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии нужно предъявить результаты теста на уровень английского. Наиболее популярным экзаменом остается IELTS, хотя в США с ним активно конкурирует TOEFL. Рассмотрим, какие требования выдвигает первый вариант, что входит в сам экзамен и как подготовиться, чтобы сдать с первого раза.

IELTS или International English Language Testing System — международная система, которая оценивает знание английского языка на разных уровнях. Тест создан специально для тех, у кого английский не является родным языком, а нужен для учебы либо иммиграции в другие страны. Важно сразу сказать, что существует три версии: Academic, General Training и Life Skills. Первая как раз и нужна для получения образования в школах, колледжах и вузах. Вторая позволяет переехать на ПМЖ по системе международной иммиграции. Третья подтверждает владение разговорной речью и аудированием на начальных уровнях.

Составляющие экзамена, оценка и ее интерпретация

В среднем нужно три часа на прохождение IELTS. Мы рассмотрит тестирования на уровень Academic, нужный для учебы. Он разбит на четыре модуля:

1. Listening — проверка навыка восприятия на слух, длится около 40 минут. Кандидат получает буклет с вопросами и экзаменационный лист. Представлено несколько уровней сложности. Нужно читать задания, слушать аудиозапись и вписывать ответы.

2. Reading — тестирование навыков чтения, занимает примерно 60 минут. Академические тексты — из реальных книг, журналов, газет. Участнику предстоит читать тексты и письменно отвечать на вопросы.

3. Writing — проверка навыков письменного языка, нужно около 60 минут. Состоит из двух заданий: описание рисунка либо графика и написание эссе. Во втором случае в процессе подготовки вам пригодится ewriters.pro.

4. Speaking — разговорная часть, самая короткая, занимает до 14 минут. Это разговор с экзаменатором, знакомство и раскрытие темы. Студент получает случайную карточку, готовит монолог и в течение пару минут рассказывает его. Могут быть общие и сложные вопросы.

Результат экзамена будет готов на 13-й день после сдачи. Его можно узнать онлайн или получить в тестовом центре. В документе будут указаны оценки за каждый из модулей и общий результат. Сертификат действует два года со дня выдачи.

Подготовка к тесту: на что обращать внимание?

Важно понимать, что это серьезный тест, самостоятельной подготовки может быть недостаточно. Первым делом стоит определить, какой результат необходим для поступления и каким уровнем владеет человек. В любом случае, помогут школы языка либо сайты, которые готовят к этому экзамену. Лучше заплатить небольшую сумму и воспользоваться расширенным профессиональным тестом с проверкой от учителей. После этого можно определить проблемные места и работать над ними.

Школа подготовки к IELTS — оптимальный вариант для тех, кому нужно сдать с первого раза. Это сэкономит время и даже деньги, потому как стоимость одной попытки сдачи экзамена — порядка 4 000 гривен. Можно готовится онлайн, выполняя задания и получая комментарии удаленно. Лучше всего — пойти в школу со специальными учебниками и носителями языка. Самостоятельная подготовка подойдет разве что филологам и учителям английского языка, а также тем, кто ранее сдавал экзамен на высокий балл и не потерял свои навыки.

Инклюзивность и равноправие

IELTS — тест, который могут пройти люди с ограниченными возможностями. Ослабленное зрение или слух, другие физические особенности не помешают сдать экзамен. Для этого используются модифицированные тесты: увеличенный шрифт, использование языка Брайля, чтения по губам и т. д. Применение технологий поможет студентам заполнить бланки, время на ответы тоже продлевается.

В случае если результат показался студенту заниженным, он может подать апелляцию. На это дается до шести недель после сдачи теста, ответ — до восьми недель. Услуга платная, но стоит того, если в результате хотя бы к одному модулю приплюсуют балл.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter