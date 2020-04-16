- 15:58 В Раде приняли план борьбы с многотысячными поправками в законы: что решили
- 15:38 В России 14-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу
- 15:35 В Украине ужесточают контроль над онлайн-платежами: что важно знать
- 15:34 В наиболее пострадавшем от коронавируса районе Италии произошло землетрясение
- 15:30 Киев и пригороды накрыла пылевая буря
- 15:23 Украинские школьники могут остаться без последних звонков и выпускных из-за карантина
- 15:16 Назревает скандал: в Коростене обнародовали список улиц, на которых зафиксированы случаи коронавируса
- 15:00 Почему важно первое предложение в тексте: пишем эссе правильно
- 14:56 Певица поделилась рецептами, как украсить праздничный стол
- 14:56 На въездах в Киеве образовались пробки: что происходит на КПП
- 14:33 Жили в зарослях: в лесу на Херсонщине обнаружили женщину с новорожденной девочкой
- 14:30 Выставку тюльпанов на Певческом поле в Киеве можно посетить онлайн
Почему важно первое предложение в тексте: пишем эссе правильно
Американская система обучения использует эссе в качестве основной из задач для проверки знаний и понимания предмета студентами. В то время как мы привыкли, что любое произведение, будь то работа или эссе, могут быть изложены в произвольной форме, американские студенты должны четко соблюдать правила относительно структуры их текстов, и вот почему нам стоит этому поучиться.
В школах и высших учебных заведениях США для эссе есть такое понятие, как «topic sentence» — дословно, это «предложение, которое передает суть». Каждое первое предложение абзаца должно передавать некое утверждение или предположение студента с последующим объяснением своего мнения. Студент может как приводить факты в поддержку своей гипотезы, так и опровергать предположения с помощью ссылок на авторитетные источники, оригинал произведения или собственные исследования по тематике.
Один абзац — одна мысль. Таким образом студенты учатся структурировать свои мысли, анализировать информацию и обосновывать свою позицию.
Хотя такое требование может показаться довольно простым для выполнения, у многих студентов четкая структура эссе вызывает трудности при написании, и они ищут помощь онлайн. К счастью, есть много сервисов, таких как payforessay.net, понимающих сложности студентов и готовых помочь с освоением мастерства написания эссе и рефератов. То, что у одних студентов выходит с лету, у других занимает довольно много времени, и такие сервисы становятся их настоящим спасением.
Для того, чтобы понять корни проблемы с формулировкой первых предложений, нужно обратить внимание на саму структуру эссе.
Стандартное эссе в американском учебном заведении может состоять из трех, четырех, пяти, реже — более абзацев. Чаще всего студенты получают задание написать сочинение из пяти абзацев. Такие тексты имеют одинаковую структуру: введение с тезисом, что идет последним предложением вступления, обоснованием тезиса в следующих абзацах и выводами. Вступление и выводы являются обязательными элементами эссе, и, в зависимости от количества абзацев в соответствии с заданием, студент определяет необходимое количество аргументов для использования в тексте.
Так, в произведении из пяти параграфов три параграфа должны быть посвящены обоснованию тезиса. Студент изучает информацию и источники относительно заданной темы, определяется с аргументами и начинает писать.
Однако один абзац — одна мысль, и здесь у студентов начинаются проблемы. Те, кто в спешке пишет свои произведения, часто пропускают этап подготовки аргументов и сразу же начинают писать эссе, и поэтому часто их мнения расходятся. Другие не могут выделить четкие утверждения и описывают все слишком обобщенно, без четкой собственной позиции, а для кого-то сложно остановиться лишь на нескольких тезисах.
Таким образом, одна мысль может трижды повторяться в тексте, или один абзац может содержать три мнения. Ни один из этих вариантов не соответствует структуре эссе, и студентам приходится снова и снова переписывать тексты, пока они не будут соответствовать стандартной подаче.
Писать обстоятельные и хорошо структурированные эссе — это не талант, а практика и настойчивость. Первое предложение каждого абзаца должно отражать определенное мнение, факт или предположение относительно темы и тезиса эссе. Таким образом читатель может четко понять, о чем текст и что хотел сказать автор.
Нам всем стоит обратить внимание на свои первые предложения и начать использовать науку американских студентов в работе и повседневной жизни.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...