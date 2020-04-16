Почему важно первое предложение в тексте: пишем эссе правильно

Общество и люди

Американская система обучения использует эссе в качестве основной из задач для проверки знаний и понимания предмета студентами. В то время как мы привыкли, что любое произведение, будь то работа или эссе, могут быть изложены в произвольной форме, американские студенты должны четко соблюдать правила относительно структуры их текстов, и вот почему нам стоит этому поучиться.

В школах и высших учебных заведениях США для эссе есть такое понятие, как «topic sentence» — дословно, это «предложение, которое передает суть». Каждое первое предложение абзаца должно передавать некое утверждение или предположение студента с последующим объяснением своего мнения. Студент может как приводить факты в поддержку своей гипотезы, так и опровергать предположения с помощью ссылок на авторитетные источники, оригинал произведения или собственные исследования по тематике.

Один абзац — одна мысль. Таким образом студенты учатся структурировать свои мысли, анализировать информацию и обосновывать свою позицию.

Хотя такое требование может показаться довольно простым для выполнения, у многих студентов четкая структура эссе вызывает трудности при написании, и они ищут помощь онлайн. К счастью, есть много сервисов, таких как payforessay.net, понимающих сложности студентов и готовых помочь с освоением мастерства написания эссе и рефератов. То, что у одних студентов выходит с лету, у других занимает довольно много времени, и такие сервисы становятся их настоящим спасением.

Для того, чтобы понять корни проблемы с формулировкой первых предложений, нужно обратить внимание на саму структуру эссе.

Стандартное эссе в американском учебном заведении может состоять из трех, четырех, пяти, реже — более абзацев. Чаще всего студенты получают задание написать сочинение из пяти абзацев. Такие тексты имеют одинаковую структуру: введение с тезисом, что идет последним предложением вступления, обоснованием тезиса в следующих абзацах и выводами. Вступление и выводы являются обязательными элементами эссе, и, в зависимости от количества абзацев в соответствии с заданием, студент определяет необходимое количество аргументов для использования в тексте.

Так, в произведении из пяти параграфов три параграфа должны быть посвящены обоснованию тезиса. Студент изучает информацию и источники относительно заданной темы, определяется с аргументами и начинает писать.

Однако один абзац — одна мысль, и здесь у студентов начинаются проблемы. Те, кто в спешке пишет свои произведения, часто пропускают этап подготовки аргументов и сразу же начинают писать эссе, и поэтому часто их мнения расходятся. Другие не могут выделить четкие утверждения и описывают все слишком обобщенно, без четкой собственной позиции, а для кого-то сложно остановиться лишь на нескольких тезисах.

Таким образом, одна мысль может трижды повторяться в тексте, или один абзац может содержать три мнения. Ни один из этих вариантов не соответствует структуре эссе, и студентам приходится снова и снова переписывать тексты, пока они не будут соответствовать стандартной подаче.

Писать обстоятельные и хорошо структурированные эссе — это не талант, а практика и настойчивость. Первое предложение каждого абзаца должно отражать определенное мнение, факт или предположение относительно темы и тезиса эссе. Таким образом читатель может четко понять, о чем текст и что хотел сказать автор.

Нам всем стоит обратить внимание на свои первые предложения и начать использовать науку американских студентов в работе и повседневной жизни.

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