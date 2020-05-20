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Шоу-бизнес

Решили померяться правами админа: музыканты группы Pink-Floyd поссорились из-за пабликов в соцсетях

2:58 20 мая 2020
Пинк Флойд
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Бывший участник легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, чей сольный тур входит в первую десятку рейтинга самых успешных мировых турне в истории, обвинил другого представителя коллектива Дэвида Гилмора в том, что тот отказал ему в доступе к паблику Pink-Floyd в соцсетях.

В своем микроблоге Twitter 76-летний Уотерс написал, что Гилмор взял на себя роль администратора официальных аккаунтов группы и уже не позволяет ему что-либо там выкладывать.

Особо Уотерса обидело то, что Гилмор сделал недоступной для просмотра на официальных страницах группы его новую версию сингла Mother, которая, несмотря на «полумиллионный просмотр» сейчас недоступна на всех страницах Pink Floyd.

Как известно, песня Mother выпущена в конце 1970-х годов, тогда музыканты включили ее в альбом The Wall. В новой версии каждый из музыкантов Pink Floyd записал исполнение партий у себя дома, а затем все они были смонтированы в одно видео.

По словам Уотерса, он уже некоторое время пытается получить доступ к сайтам. По этому поводу основатель PF даже созвал бывших участников, но это «не принесло никаких результатов».

Уотерс назвал такие действия Гилмора несправедливыми, поскольку над популярностью группы работали все музыканты.

«Мне кажется, что было бы справедливо и правильно, если бы у каждого из нас был доступ ко всем сообществам, чтобы делиться с вами проектами. Я думаю, что он считает меня неактуальным, потому что я покинул группу в 1985 году. Он считает, что обладает ею, а я просто должен держать рот на замке», — заявил обиженный Уотерс.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в скандалы попадают не только легенды мировой музыки, но и представители современного шоу-бизнеса: чего только стоят недавние потуги украинской радиостанция Kiss Fm Ukraine включить в ротацию танцевальный ремикс на песню «Плине кача».

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