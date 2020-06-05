26.55 / 26.77 29.69 / 30.21
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Умер основатель культовой британской рок-группы The Sweet (фото, видео)

9:55 5 июня 2020
Стив Прист

Утром 4 июня в Великобритании скончался известный рок-музыкант Стив Прист. Ему было 72 года. Прист прославился в начале 70-х вместе с группой The Sweet, основателем которой он стал вместе с Брайаном Коннолли и Миком Такером. Это произошло в январе 1968 года.

Стив Прист родился в пригороде Лондона 23 февраля 1948 года. Еще подростком увлекся игрой на гитаре. Большое влияние на него оказали группы The Shadows, Rolling Stones, The Who.

В августе 1970 года к The Sweet присоединился гитарист Энди Скотт. Прист был бас-гитаристом, Коннолли — вокалистом, Такер — ударником. Первый настоящий хит группа записала в 1971 году. Это была песня Funny Funny. Затем композиции The Sweet не раз оказывались на лидирующих позициях в национальном британском хит-параде. НаибольшейпопулярностьюпользовалисьпесниHell Raiser, The Ballroom Blitz, Teenage Rampage, Love Is Like Oxygen. Популярность группы к концу70-х распространилась далеко за пределы Британии.

Однако в 1979 году Коннолли покинул The Sweet ради сольной карьеры. Это привело к распаду группы в 1981 году. Каждый из музыкантов получил право исполнять старые хиты на своих концертах. Коннолли умер в 1997 году, Такер — в 2002 году.

И вот теперь скончался Прист. У музыканта остались жена Морин, три дочери и трое внуков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти одного из лучших американских рок-гитаристов Боба Кулика. Он участвовал в записи нескольких альбомов группы Kiss, а также играл со многими знаменитыми исполнителями — Дайаной Росс, Лу Ридом, Майклом Болтоном, Доро.

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Отделение полиции в Павлограде

В Украине задержали банду полицейских: в чем их подозревают (фото, видео)

Сергей Марченко

Никаких льготных пенсий судьям и прокурорам: в Минфине раскрыли детали соглашения с МВФ

Донецк

В Донецке коммунальщики развешивают флаги России: что происходит (фото)

Коронавирус

Число жертв коронавируса в Киеве резко выросло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер