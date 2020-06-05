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Умер основатель культовой британской рок-группы The Sweet (фото, видео)
Утром 4 июня в Великобритании скончался известный рок-музыкант Стив Прист. Ему было 72 года. Прист прославился в начале 70-х вместе с группой The Sweet, основателем которой он стал вместе с Брайаном Коннолли и Миком Такером. Это произошло в январе 1968 года.
Стив Прист родился в пригороде Лондона 23 февраля 1948 года. Еще подростком увлекся игрой на гитаре. Большое влияние на него оказали группы The Shadows, Rolling Stones, The Who.
В августе 1970 года к The Sweet присоединился гитарист Энди Скотт. Прист был бас-гитаристом, Коннолли — вокалистом, Такер — ударником. Первый настоящий хит группа записала в 1971 году. Это была песня Funny Funny. Затем композиции The Sweet не раз оказывались на лидирующих позициях в национальном британском хит-параде. НаибольшейпопулярностьюпользовалисьпесниHell Raiser, The Ballroom Blitz, Teenage Rampage, Love Is Like Oxygen. Популярность группы к концу70-х распространилась далеко за пределы Британии.
Однако в 1979 году Коннолли покинул The Sweet ради сольной карьеры. Это привело к распаду группы в 1981 году. Каждый из музыкантов получил право исполнять старые хиты на своих концертах. Коннолли умер в 1997 году, Такер — в 2002 году.
И вот теперь скончался Прист. У музыканта остались жена Морин, три дочери и трое внуков.
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