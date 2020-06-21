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В небе появилось «огненное кольцо»: впечатляющие фото и видео солнечного затмения 21 июня
День 21 июня, кроме начала астрономического лета, отметился еще и солнечным затмением. В Украине его можно было наблюдать в 09:41.
Те, кто следил за очень зрелищным астрономическим явлением, описывают его как «огненное кольцо» в небе. На Солнце постепенно наползала тень, в итоге осталась видна лишь узенькая кромка небесного светила.
Максимальную фазу перекрытия Солнца, когда светило действительно превратилось в кольцо, могли наблюдать жители Индии, Пакистана, Непала, некоторых других регионов Юго-Восточной Азии.
Все остальные могли полюбоваться кольцеобразным солнечным затмением с помощью онлайн-трансляции.
Solar Eclipse 2020 LIVE: India in awe of Sun's magnificant glare as 'Ring of Fire' decorates sky
June 21, 2020
Напомним, астрологи считают нынешнее солнечное затмение очень знаковым. Полагают, что 21 июня — хороший день для планирования позитивного сценария на ближайшее время, поскольку именно сейчас закладывается программа на будущее. Об этом подробно в статье «Солнечное затмение 21 июня: чего нельзя делать и как себя вести в этот день».
Фото Abhishek Bohra/Twitter, tv9gujarati/Twitter, Kashyap Suthar/Twitter, Rohanjunior4/Twitter30
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