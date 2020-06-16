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«Фарфоровые» истории
22 июня 2020
СИЛА ДУХА
СИЛА ДУХА
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2014
Скульптор: Ernest Massuet
Размер: 50×36 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Что и говорить, Америка умеет придумывать себе героев. Сейчас, когда половина огромной страны всё ещё охвачена массовыми беспорядками, связанными с немотивированным убийством полицейскими чернокожего парня по имени Джордж Флойд (прежде, как известно, промышлявшего наркотиками и грабежами и не так давно даже приставлявшего нож к животу беременной жертвы), пожалуй, самое время вспомнить об ещё одном народном американском герое с весьма сомнительной репутацией. Джона Диллинджера, родившегося 22 июня 1903 года в Индианаполисе, штат Индиана, и при жизни, и особенно после гибели тоже называли героем. Более того, уже через год после его убийства на широкие экраны вышел художественный фильм под названием «Народный герой № 1». И потом едва ли не каждые 10 лет в Америке появлялся новый фильм, посвящённый этому «герою».

Чем же он прославился, этот Джон Диллинджер, спросите вы? И я вам отвечу. Прожив всего 31 год, он стал самым знаменитым в эпоху Великой Депрессии грабителем банков, величайшим из гангстеров США, как его величали ещё при жизни. Для ФБР он был «врагом американского общества № 1», а для прессы и публики был и остаётся «Робин Гудом современности». Свою первую банду Джонни, как его ласково называли друзья, сколотил уже в 9 лет! «12 негодяев» (такое название получила эта малолетняя шайка) недолго промышляла кражей угля и вскоре попалась «на горячем». Тогда им это сошло с рук. Правда, потом, продолжая заниматься грабежами и кражами, Джонни столь часто оказывался за тюремной решёткой, что свою бандитскую школу жизни он уже сдавал «экстерном».

Отслужив на флоте всего лишь несколько месяцев и затем сбежав на свободу, Диллинджер для себя решил окончательно уйти в привычный и знакомый с детства «бизнес». Отныне он начал грабить исключительно банки. В банду, которую он создал во время 9-летнего отбывания очередного тюремного срока, стала не просто известной или знаменитой в Америке — она стала по-настоящему легендарной! Каждое преступление они продумывали до мелочей, чётко распределяя роли между исполнителями — водителями, наблюдателями, взломщиками и доставщиками, в обязанности которых входила доставка банковских мешков с деньгами к машинам. Члены банды всегда носили бронежилеты и пользовались самым современным оружием. В то время это были пистолеты-пулемёты Томпсона. Полиция США до сих пор называет Джона Диллинджера первым грабителем банков, придумавшим систему захвата заложников. Кроме того, он был первым преступником, совершившим дерзкий побег из совершенно неприступной тюрьмы в штате Огайо. И кроме того, он едва ли не первым из знаменитых гангстеров, скрываясь от преследования ФБР, сделал себе пластическую операцию и химическим путём удалил прежние отпечатки пальцев на обеих руках…

Погубила же Джонни давняя любовь к кинематографу и страстное увлечение проститутками. Во время киносеанса, на который он отправился с очередной продажной красоткой, он был ею же сдан агентам ФБР. Кинотеатр был окружён огромным количеством до зубов вооружённых спецназовцев. И на выходе — без предупреждения! — Джонни был безжалостно расстрелян практически в упор… Поклонники и поклонницы «Робин Гуда» смачивали шейные платки и подолы платьев в луже крови, оставшейся на месте трагедии. А на прощание с телом «народного героя» пришли десятки тысяч благодарных сограждан… Вам это ничего не напоминает?..

Всем сегодняшним именинникам (родившимся, кстати, в один день не только с Джоном Диллинджером, а и с Мерил Стрип, Натальей Варлей и Эрихом Марией Ремарк) позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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