26 июня 2020

На днях в целом ряде стран Юго-Восточной Азии отмечали День семьи. Есть в каждом народе такой праздник, постоянно вызывающий у меня, например, массу вопросов. Во-первых, почему это событие отмечается только раз в году? Во-вторых, зачем семьям, в которых всегда царит любовь и понимание, праздновать то, что принято считать таким же естественным и привычным, как утреннее приветствие или благодарный поцелуй? И, наконец, в-третьих, нужно ли как-то официально отмечать то, что для каждого члена многих семей давно уже стало обычным и понятным?

Впрочем, может быть, правы будут те, кто возразит мне: далеко не в каждой всё обстоит именно так. Вот почему любой подобный праздник служит ещё одним поводом к пониманию того, как в семье быть должно. И с этим действительно трудно не согласиться.

Много веков назад жила в Японии одна не совсем простая семья. В ней насчитывалось около ста человек. Ну, это если со всеми детьми, внуками и правнуками. Слава об этой семье шла по всей стране. Потому что, несмотря на проживание в одной семье представителей нескольких поколений, соседи никогда не слышали там ни ссор, ни криков, ни публичного выяснения отношений с призывами посторонних людей принять участие в разрешении того или иного спорного вопроса, периодически возникающего в любой семье. Слух об этой династии дошёл до самого императора. И тогда он решил лично проверить, правду ли рассказывают люди. Собрался правитель — и вместе с многочисленной свитой нагрянул в горное селение, в котором как раз и проживала эта семья. Благо, ехать до него было всего лишь несколько часов.

Увидев поразительно редкий порядок и удивившись спокойной и радушной обстановке, царившей там, император обратился к старейшине рода с одним-единственным вопросом: «Расскажи, как вам удалось достичь такого положения в семье?» В ответ старик взял чистый лист бумаги и долго что-то выводил на нём. Затем, закончив, протянул этот лист владыке. На нём каллиграфическим почерком сверху были выписаны всего три слова: «Любовь. Прощение. Терпение». И в самом низу было дописано: «Сто раз любовь. Сто раз прощение. Сто раз терпение…»

— И это всё? — тихо переспросил император.

— Да, — ответил старик. — Это всё, что необходимо для жизни любой хорошей семьи.

А затем, немного подумав, добавил:

— Правда, ещё очень необходимы мир и благополучие в стране…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.