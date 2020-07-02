Украина

Монумент «Родина-Мать» может подвергнуться еще одной «атаке»: после «экспериментов с дронами» представителей ЛГБТ-сообщества и их противников за дело могут взяться киевские власти.

В частности, разрабатывается проект, которым предусмотрена установка в Киеве на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне» самого высокого флагштока с национальным флагом, пишет «Цензор.нет» со ссылкой на ответ КП «Спецжитлофонд», которое КГГА определила заказчиком строительства.

Отмечается, что 8 мая Министерство культуры и информационной политики сообщило об отсутствии возражений против установления флагштока на территории указанного музея. Проект будет направлен для информирования ЮНЕСКО.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет Благотворительного фонда «Будущий Киев».

В то же время, урбанисты, музейная и научная общественность выступают против данной инициативы, как и выступали против нее в 2017 году, когда она была высказана впервые. Тогда на Градостроительном совете Киева презентовали намерения установить рядом со статуей «Родина-Мать» 75-метровый флагшток, на 3 метра выше, чем в Днепре (на данный момент именно в Днепре стоит флагшток с самым большим флагом Украины).

По словам главного архитектора Киева Александра Свистунова, место для флагштока рядом с Родиной-матерью выбрали потому что «этот флаг не должен быть на фоне застройки. Эта точка не налагается ни на одну точку пейзажного комплекса — ни на колокольню Лавры, ни на Родину-мать. Это акцент, который не противоречит, не разрушает то, что было сделано для нас».

В то же время заведующий отдела Истории Украины периода Второй мировой войны Института истории Украины НАНУ, доктор исторических наук Александр Лысенко отметил, что проект предполагает вмешательство в сформированный ландшафт и буферную зону Киево-Печерского заповедника, что недопустимо в цивилизованных странах. По ее словам, строительство может лишить эту часть Киева статуса охранной зоны ЮНЕСКО как культурно-исторического памятника. Кроме того, на этой локации очень сложный геодезические условия, и совершенно неизвестно, как поведет себя не только 85-тонное сооружение в сочетании с огромной парусностью полотнища и сопутствующими вибрациями, а также, как это скажется на сложнейших инженерно-технических конструкциях Мемориального комплекса с фигурой Родины-матери включительно.

Напомним, что монумент «Родина-мать» часто выступает в качестве объекта для различного рода инсталляций и акций: на День памяти и примирения его украшают венком из маков. А также периодически «красят» в розовый цвет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему «Родину-мать» невозможно «декоммунизировать», и она остается с советским гербом.

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