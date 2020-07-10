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Обыграл в наперстки: попугай выполнил тест на зрительную память на уровне студентов Гарварда (видео)
Зная о необычных талантах попугаев, группа ученых из Гарварда решила провести большое исследование, в ходе которого проверяли когнитивные способности птицы и сравнить их с человеческими.
Результаты исследования опубликовали в издании Scientific Reports, пишет National Geographic.
Для начала ученые взяли Гриффина, африканского серого попугая жако, и сыграли с ним в наперстки. Они поставили в линию несколько чашек, под которые спрятали цветные помпоны, и перетасовали их, а затем предложили Гриффину выбрать стаканчик с помпоном нужного цвета. Сложность заключалась в том, что птице приходилось следить не за одним предметом, как в классическом варианте игры, а за несколькими одновременно, чтобы указать на тот, который попросит ведущий.
Потом ученые подключили к тестам людей: 21 ребенка от шести до восьми лет и 21 студента Гарварда. Студенты и попугай прошли 120 раундов, дети — 36. Ученые проводили игру в три этапа, чтобы понять, смогут ли испытуемые проследить за двумя, тремя и четырьмя помпонами.
Гриффин превзошел детей на всех уровнях сложности и оказался либо так же хорош, либо немного лучше, чем гарвардские студенты, в 12 тестах из 14. Они смогли обойти попугая только в последних двух испытаниях, где ученые использовали больше помпонов и дольше тасовали чашки. Тогда его результаты сравнились с детскими. Ученые пока не смогли объяснить такое изменение, но считают, что это может быть связано с тем, как работает человеческий интеллект.
Игра была выбрана неслучайно. Наперстки проверяют рабочую память — способность запоминать предметы, которые больше не находятся в поле зрения, и обновлять полученную ранее информацию — например, когда положение объектов меняется. Это полезно при решении логических задач и обработке сложной информации, а также служит одной из основ интеллектуального поведения.
Во время игры психологи изучали пределы способности мозга обрабатывать и обновлять поступающую информацию. Они смотрели на «рабочую» часть системы зрительной рабочей памяти. По словам ученых, исследование поможет понять природу и происхождение этой системы и человеческого интеллекта в целом.
«Мы считаем, что один из главных компонентов человеческого интеллекта, его ключевая характеристика — это способность обдумывать информацию и манипулировать ей. Но если мы обнаружим, что другие виды могут выполнять эти операции [а также видеть, насколько эта способность древняя], то, возможно, сможем понять, что отличает человеческий интеллект от интеллекта других животных», — сказал Храг Пайлиан, аспирант Высшей школы искусств и наук, который руководил экспериментом.
Гриффин был главным кандидатом для этого эксперимента, потому что исследователи нуждались в животном, чей мозг был бы функционально похож на человеческий, но достаточно удален от него эволюционно. Также есть вероятность, что попугаи обладали способностью манипулировать информацией из-за давления окружающей среды в дикой природе: например, из необходимости находить своих голодных птенцов и обороняться от хищников. Кроме того, Гриффин был участником прошлых когнитивных исследований: так, он уже показал, что умнее четырехлетнего ребенка и так же умен, как дети шести-восьми лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что интеллектуальные способности попугаев позволяют им даже … участвовать в ограблениях.15
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