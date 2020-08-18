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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1992
Скульптор: Francisco Polope
Размер: 24×25 cm
Лимитированная серия 7500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Летом 1990 года преподаватель Мэрилендского университета Михаил Брин с группой одарённых учеников специализированной математической школы, в которую входил и его 16-летний сын Сергей, побывал с двухнедельной поездкой в Советском Союзе. Тогда такие поездки назывались «по обмену». Всё проходило нормально, американские школьники с интересом знакомились с жизнью советских людей. Самому руководителю группы эта поездка вообще навеяла массу воспоминаний. Разных, не всегда приятных. Ведь десятью годами ранее он с супругой и тогда ещё совсем маленьким сыном эмигрировал в Соединённые Штаты Америки, где их никто не ждал и где им, выпускникам Московского государственного университета, по сути, пришлось начинать жизнь с чистого листа. Но самой большой неожиданностью для Михаила Брина стало откровение сына, который перед возвращением группы в Америку подошёл к отцу и по-взрослому сказал: «Спасибо тебе за то, что ты увёз всех нас из России…» Пройдёт ещё 12 лет и в интервью калифорнийскому журналу Red Herring основатель Google Сергей Брин заявит: «Россия — это Нигерия в снегу. Вам действительно может нравиться идея, что шайка бандитов будет контролировать поставки всей мировой энергии?..»
Досрочно получив в Мэрилендском университете диплом магистра по специальности «Математика и вычислительные системы», Сергей Брин поступил в Стэнфордский университет, где ему суждено было встретиться с другим аспирантом-математиком Лэрри Пейджем, вместе с которым они в 1998 году основали компанию Google. Поначалу их отношения складывались не так гладко, как об этом любят сейчас рассказывать некоторые журналисты. Они прошли через отчаянные научные и не совсем научные споры прежде, чем пришли к идее создания небывалой доселе поисковой системы. Но всякий раз друзья (а друзьями в результате они всё-таки стали) умели находить общие решения, позволявшие им идти вперёд. В их совместной научной работе под названием «Анатомия системы крупномасштабного гипертекстного Интернет-поиска», по мнению многих исследователей, как раз и содержался прообраз будущей сверхуспешной идеи.
Начав с создания поисковой системы для своего студенческого кампуса, Грину и Пейджу удалось разработать принципиально новый механизм поисковой системы и вскоре выйти за пределы университетских стен. В сентябре 1997 года они зарегистрировали домен google.com. А уже в 2004 году имена основателей компании Google появились в списке миллиардеров журнала Forbes.
Сегодня, 21 августа, Сергей Брин отмечает свой 47-й день рождения. Его с Лэрри Пейджем компания продолжает процветать и развиваться. Правда, в декабре 2019 года в совместном письме они заявили об уходе с руководящих постов. И теперь у Сергея появилось больше времени заниматься благотворительностью, на которую Google за два десятилетия потратил в общей сложности около 20 миллиардов долларов, и детьми — 12-летним сыном Бенджи и 9-летней дочерью Хлоей Уоджин. Кроме того, вместе с Лэрри Пейджем они сейчас много внимания уделяют проблемам борьбы со старением. Хочется верить, что и в этом им удастся преуспеть…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...
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