27.72 / 27.92 32.56 / 33.01
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
«Фарфоровые» истории
11 сентября 2020
ОХОТА НА ОЛЕНЯ
ОХОТА НА ОЛЕНЯ
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1969
Скульптор: Fulgencio Garcia
Размер: 27×44 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Когда во время экскурсии в Эдинбурге мы проезжали мимо старинного, ничем не примечательного, на первый взгляд, храма, сопровождавший нас украинский дипломат неожиданно сказал: «Ну, эта та самая церковь Святого Кутберта. В которой, как вам, наверное, известно, бракосочеталась Агата Кристи…» Честно говоря, ни тогда, ни после того творчеством этой знаменитой английской писательницы я как-то особо не интересовался. Водится за мной такой грех — не очень люблю детективы. Хотя вряд ли найдётся в мире читатель, который не был бы знаком хотя бы с одним из её произведений. Это и понятно. Книги Агаты Кристи изданы общим тиражом, превышающим 4 миллиарда экземпляров на 100 языках мира. Принято считать, что за всю историю человечества произведения Агаты Кристи по популярности уступают только Библии и трудам Уильяма Шекспира.

Так вот. Именно в церкви Святого Кутберта в шотландской столице писательница (к тому времени, кстати, уже достаточно известная далеко за пределами Великобритании) в торжественной обстановке оформила своё второе бракосочетание — с археологом Максом Маллоуэном. Случилось это ровно 90 лет назад, 11 сентября 1930 года. Брак этот у Агаты Кристи был второй. От первого мужа, полковника Арчибальда Кристи, у неё осталась дочь Розалинда, а также фамилия и печальные воспоминания, связанные с вечными его любовными похождениями. А Макс, которого 40-летняя Агата встретила во время путешествия по Ближнему Востоку, покорил писательницу рассказами о Сирии и Ираке, где он работал давно и успешно. Прожила с ним в счастливом браке Агата Кристи до самой своей смерти в 1976 году. И благодаря супругу много нового успела повидать и узнать. Что, кстати, помогло ей при написании таких известных романов, как «Убийство в «Восточном экспрессе», «Расскажи, как ты живёшь», «Десять негритят» и некоторых других произведений. Между прочим, в 411-м номере отеля Pera Palace Hotel в Стамбуле, где было написано «Убийство в «Восточном экспрессе», и сейчас находится мемориальный музей писательницы, ставший местом настоящего паломничества поклонников её редкого таланта.

В 1971 году Агата Кристи была за достижения в области литературы указом королевы Елизаветы II удостоена звания «Дама-командор» (Dame Commander) ордена Британской империи, обладательницы которого приобретают дворянский титул «дама», употребляющийся перед именем. А несколькими годами ранее почётного титула «Рыцарь-командор» был удостоен и её супруг Макс Маллоуэн — за достижения в области археологии. Незадолго до своей смерти Агата Кристи вложила в уста одного из своих литературных героев, слова, отражающие её собственное отношение к жизни: «Мне нравится жить. Иногда я был дико отчаянным, остро несчастным, измученным печалью, но, несмотря на всё это, я всё ещё точно знаю, что быть живым — великая вещь…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

погода

Жарко, солнечно и без дождей: синоптики рассказали о погоде до конца недели

теплая осень в Киеве

Осень будет ощущаться только по ночам: синоптики рассказали о погоде в Украине 11–14 сентября

шоу бизнес

Актер из «Слуги народа» попал в секс-скандал

Дерево Цоя

В Киеве взяли под охрану "дерево Цоя" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер