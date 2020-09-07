11 сентября 2020

Когда во время экскурсии в Эдинбурге мы проезжали мимо старинного, ничем не примечательного, на первый взгляд, храма, сопровождавший нас украинский дипломат неожиданно сказал: «Ну, эта та самая церковь Святого Кутберта. В которой, как вам, наверное, известно, бракосочеталась Агата Кристи…» Честно говоря, ни тогда, ни после того творчеством этой знаменитой английской писательницы я как-то особо не интересовался. Водится за мной такой грех — не очень люблю детективы. Хотя вряд ли найдётся в мире читатель, который не был бы знаком хотя бы с одним из её произведений. Это и понятно. Книги Агаты Кристи изданы общим тиражом, превышающим 4 миллиарда экземпляров на 100 языках мира. Принято считать, что за всю историю человечества произведения Агаты Кристи по популярности уступают только Библии и трудам Уильяма Шекспира.

Так вот. Именно в церкви Святого Кутберта в шотландской столице писательница (к тому времени, кстати, уже достаточно известная далеко за пределами Великобритании) в торжественной обстановке оформила своё второе бракосочетание — с археологом Максом Маллоуэном. Случилось это ровно 90 лет назад, 11 сентября 1930 года. Брак этот у Агаты Кристи был второй. От первого мужа, полковника Арчибальда Кристи, у неё осталась дочь Розалинда, а также фамилия и печальные воспоминания, связанные с вечными его любовными похождениями. А Макс, которого 40-летняя Агата встретила во время путешествия по Ближнему Востоку, покорил писательницу рассказами о Сирии и Ираке, где он работал давно и успешно. Прожила с ним в счастливом браке Агата Кристи до самой своей смерти в 1976 году. И благодаря супругу много нового успела повидать и узнать. Что, кстати, помогло ей при написании таких известных романов, как «Убийство в «Восточном экспрессе», «Расскажи, как ты живёшь», «Десять негритят» и некоторых других произведений. Между прочим, в 411-м номере отеля Pera Palace Hotel в Стамбуле, где было написано «Убийство в «Восточном экспрессе», и сейчас находится мемориальный музей писательницы, ставший местом настоящего паломничества поклонников её редкого таланта.

В 1971 году Агата Кристи была за достижения в области литературы указом королевы Елизаветы II удостоена звания «Дама-командор» (Dame Commander) ордена Британской империи, обладательницы которого приобретают дворянский титул «дама», употребляющийся перед именем. А несколькими годами ранее почётного титула «Рыцарь-командор» был удостоен и её супруг Макс Маллоуэн — за достижения в области археологии. Незадолго до своей смерти Агата Кристи вложила в уста одного из своих литературных героев, слова, отражающие её собственное отношение к жизни: «Мне нравится жить. Иногда я был дико отчаянным, остро несчастным, измученным печалью, но, несмотря на всё это, я всё ещё точно знаю, что быть живым — великая вещь…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.