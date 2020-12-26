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«Фарфоровые» истории
30 декабря 2020
ЧЕРЕЗ ТРУБУ С ПОДАРКАМИ
ЧЕРЕЗ ТРУБУ С ПОДАРКАМИ

Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2007
Скульптор: Francisco Polope
Размер: 33×20 cm
Лимитированная серия 1500 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

В разных справочниках говорится о том, что человек на 70−75 процентов состоит из воды. Ещё на 30 процентов — из органических веществ. Ну, и оставшиеся проценты — это уже вещества неорганические. В зависимости от возраста эти проценты частично меняются. Но я вообще-то сейчас хотел рассказать вам, друзья мои, совсем о другом.

Конечно же, спорить со всеми этими научными выкладками дело бесполезное. И даже не стану тратить наше с вами время на это. Хотя лично мне, знаете, больше нравится теория о том, что человек на все 100 процентов состоит из своих мыслей — принципов, устремлений, желаний. На мой взгляд, это куда больше похоже на правду. Особенно если воспринимать каждого из нас не буквально — по весу косточек и по литрам жидкости, а как целостную личность, способную совершать поступки и каким-то образом влиять не только на свою судьбу, а и на жизнь окружающих.

В преддверии Нового года мы живём надеждами и планами на следующие 12 месяцев. Страстно желая, чтобы все плохое и неудачное осталось в году уходящем, а хорошее и счастливое пришло в дом с новогодним боем часов и принесло удачу всем, кто нам близок и дорог… Она тоже ждала 31 декабря, помня о давней примете: если успеть в последние минуты уходящего года произнести самое заветное желание, то оно обязательно сбудется. Стрелки часов приближались к полуночи, и, прикрыв глаза, словно молясь, она просила Санту Клауса всего лишь об одном — чтобы Новый год принёс её любимому человеку счастье. И здоровье. И удачу. Пускай даже без неё. Только бы он был счастлив…

В эти последние часы перед Новым годом в резиденции Санты Клауса кипела напряженная работа. В разных департаментах шла ускоренная сортировка желаний, поступающих туда с огромной скоростью. Но запыхавшиеся эльфы успевали со всем справляться. Правда, порой хихикая над желаниями, которые казались им смешными и никчемными. Ну, как, например, просьба обязательно стать в следующем году обладателем «крутого» гаджета, чтобы как-то выделяться среди других студентов университетского курса. Будучи уверенными в том, что среди студентов нужно выделяться не гаджетами, а чем-то куда более важным, эльфы старались подобные желания исполнять, но несколько разумнее, корректируя их, как говорится, по ходу пьесы. А вот с просьбами о здоровье, особенно в период продолжающейся пандемии, они старались быть аккуратнее — и устраивали всё таким образом, чтобы никоим образом не обмануть ожиданий людей, просивших об этом.

Когда очередь дошла до громко прозвучавшего желания одинокой женщины о том, чтобы её любимый был счастлив («даже если без меня!»), старший помощник Санты на минуту задумался, мечтательно посмотрел в ледяной потолок, словно представив себя на месте мужчины, которому так в этой жизни повезло, а потом набрал номер департамента любви и лично попросил записать эту просьбу в журнал регистрации желаний с особой приметкой: «Выполнить любой ценой, обеспечив одним счастьем на двоих…».

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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