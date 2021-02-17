Почему детям нужно покупать обувь на размер больше и нельзя исправлять плоскостопие у малышей: отвечает детский ортопед

Если детский ортопед вовремя не выявил нарушение опорно-двигательного аппарата у грудничка, то проблемы могут «догнать» уже подростка или даже молодого человека. Когда младенца нужно впервые показать специалисту? Почему нельзя исправлять плоскостопие у малышей? Что может улучшить некрасивую осанку? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила детский ортопед, ведущий научный специалист клиники травматологии и ортопедии детского возраста Института травматологии и ортопедии НАМН Украины кандидат медицинских наук Тамара Полищук.

«Ортопедическая обувь ребенку до пяти-шести лет не нужна. Она лишь ослабляет мышцы стопы»

*— Здравствуйте, Тамара Анатольевна! Вас беспокоит Тамара из Днепра. Моему внуку в три года и три месяца поставили диагноз вальгусная деформация и Х-образные ноги. Порекомендовали стельки, массажные коврики и электромиостимуляцию. Что вы еще посоветуете?

— Х-образная форма ног, которая обычно возникает к трем-четырем годам, — это вариант нормы. Электростимуляция, как и стельки, не нужна. Ее делают, когда нарушена иннервация или питание мышц. Полезен массаж. Родители могут делать его сами после того, как ребенок прошел курс массажа (10—12 процедур) у специалиста. Желательно с врачом ЛФК выучить комплекс упражнений, чтобы заниматься дома.

Очень эффективна ходьба на носочках, пяточках, наружном крае стопы. Полезно ходить по неровной поверхности (песок, трава, галька, массажный коврик). Дома — топтаться в большой коробке от конфет, на дно которой насыпаны горох, фасоль, каштаны, пуговицы. Это хорошо тренирует мышцы голени и стопы.

Полезно ездить на велосипеде. Если крутить педали, то работают все мышцы, начиная от ягодичных и заканчивая пятыми пальчиками стопы. А удерживая равновесие, ребенок укрепляет мышечный корсет спины. Хорошо играть в мяч, плавать, заниматься на шведской стенке. И к пяти-шести годам у вашего внука ножки выровняются (конечно, если нет каких-то системных заболеваний). Беспокоиться нужно начинать, если деформации не уходят к этому возрасту или усиливаются.

* — Виктория из Киева. У сына (ему четыре года) ортопед обнаружил врожденную плоско-вальгусную деформацию стоп. Как это исправить? Сын носит специальную обувь с высоким берцем и стелькой, прошел курс массажа, но результата я не вижу.

— Вашему сыну поставили неправомочный диагноз. О плоскостопии мы говорим после пяти, а то и шести — восьми лет. У детей, как правило, стопа формируется не сразу — до двух лет вообще нет ее свода, только жировая подушка. Поэтому любая ортопедическая обувь, тем более с высокими берцами, ребенку до пяти-шести лет не нужна. Она лишь ослабляет мышцы стопы. Американский ортопед Винсент Моска говорит: самая лучшая обувь для детей до пяти лет — ее отсутствие. А тренировать мышцы голени и стопы можно, выполняя специальную гимнастику. В основе многих упражнений — обезьяньи движения стопой, когда мартышка берет банан.

* — Звонит Юлия из города Умань Черкасской области. Дочка на днях сделала свои первые шаги. Как правильно выбрать ей обувь?

— Дома и летом по траве лучше ходить босиком. Для улицы покупайте кожаную, а не резиновую или матерчатую обувь, и свободную — на размер больше, не с узким носком. Нельзя носить чужую обувь, как бы трудно семье не жилось, ведь тип ходьбы у каждого ребенка свой.

Желательно, чтобы пятка была фиксированной — это удержит стопу в правильном положении. До пяти лет никакие супинаторы не нужны, хотя они бывают в виде небольшого выступа в средней трети внутренней части стопы. Подошва должна быть эластичной: гнуться на границе передней и средней трети, но умеренно, а не так, как чешки или мягкие тапочки, у которых носок соприкасается с пяткой. Если стопа лишена возможности сгибаться, в ней, а также в коленях, могут возникать боли.

Полезно для стоп Ходить босиком, особенно по песку, гальке, траве.

Делать специальную гимнастику.

Топтаться на массажном коврике.

По рекомендации врача делать массаж.

«Гимнастику для исправления осанки необходимо делать каждый день, не исключая праздники и день рождения»

*— «ФАКТЫ»? Это Мария из города Бровары Киевской области. Ортопед обнаружила, что у сына (ему 13 лет) правая нога на полтора сантиметра короче, и порекомендовала носить изготовленную на заказ стельку. Чем опасно укорочение?

— У подростков в период толчков роста то одна, то другая нога могут быть на 1—2 сантиметра длиннее. Если укорочение меньше полутора-двух сантиметров, то волноваться не стоит, больше — нужна компенсация. Чаще всего это специальная стелька (летом для открытой обуви она может быть длиной три четверти). Зимнюю обувь можно подбить на сантиметр снаружи и столько же добавить внутри.

Выровнять длину ног важно именно подростку. В растущем организме формируется позвоночник. Перекос позвоночного столба и таза, если одна нога укорочена, может привести к появлению сколиоза. Как только человек перестает расти, укорочение до двух сантиметров при ходьбе никто не увидит, даже специалист.

* — Звонит Марина из города Кривой Рог. Дочка, которой 14 лет, отказывается от туфель на каблуках. Как вы к этому относитесь?

— Считаю, что небольшой каблучок (до четырех сантиметров) — это идеальный вариант. Даже в модных кроссовках, особенно современных моделях, пятка приподнята. Модельная обувь на высоком каблуке предназначена для особых случаев, когда девочке хочется выглядеть красивой — поход в театр, ресторан, на день рождения, выпускной вечер…

* — Могу поговорить с доктором? Это Евгения из Запорожья. Сын сейчас третьеклассник, но то, что он начал сутулиться, было видно уже после первого класса. Как научить его сидеть ровно?

— Правильная осанка — это забота родителей. Если ребенок с малых лет приучен сидеть за столом ровно, то и в школе проблем не будет. Дети до того, как пойти в первый класс, дома за столом сидят с гаджетами, компьютерами, рисуют, лепят. Важно, чтобы стол был удобным — не низким и не высоким. Школьнику нельзя заниматься за журнальным столиком, нужно рабочее место, даже если квартира очень маленькая.

Ребенок должен понимать: быть сутулым неприлично. А у нас дети спортом заниматся мало. Родители оправдываются, сейчас не работают многие бассейны, спортивные залы, или нет лишних денег на абонемент. Но можно предложить ребенку вместо гантелей две литровые бутылки с водой, чтобы он покачал мышцы. Купить в магазине спорттоваров эспандер, и пусть растягивает его, тренируя мышцы спины.

— Можно использовать корректор осанки?

— Не советую, ведь из-за этого устройства мышечный корсет спины слабеет. Когда ребенок снимет корректор, окажется — мышц нет. Потом мышечная слабость выльется в остеохондроз, боли в шее, пояснице.

*— Екатерина из Бучи. У внучки-второклассницы, как сказала педиатр, сколиотическая осанка. Что это значит?

— Нарушение осанки, при котором сколиоза еще нет, но определенное искривление позвоночника уже есть. Часто к сгорбленной спине приводят гаджеты. Беря в руки телефон, ребенок автоматически наклоняет голову. Чтобы предупредить формирование некрасивой осанки, нужно заниматься на турнике, шведской стенке. Полезен эспандер, гантели.

Мы назначаем гимнастику под руководством врача ЛФК и массаж — хотя бы один-два курса. Хорошо снять на телефон или попросить распечатку упражнений, и выполнять их регулярно, не пропуская ни дня, образно говоря — без перерыва на Пасху, Новый год и день рождения.

* — Беспокоит Татьяна из Чернигова. Ортопед назначила внучке корсет, чтобы исправить сколиоз. Его нужно носить постоянно?

— Обычно только днем. На ночь корсет снимают и спят на жесткой постели, но если искривление значительное, то иногда и в корсете. Все зависит от того, какова степень сколиоза и как быстро он прогрессирует, а также от возраста ребенка. Родители с детьми, которым поставлен диагноз сколиоз, должны раз в полгода посещать ортопеда, чтобы вовремя заметить возможное ухудшение.

Важно знать Дети со сколиозом должны раз в полгода посещать детского ортопеда

«Витамин D укрепляет не только кости, но и улучшает иммунитет»

*— Прямая линия? Это Лилия из Киева. Старший сын четыре месяца провел в стременах. Теперь родилась дочка, и я боюсь пропустить у нее дисплазию тазобедренного сустава. Что нужно знать?

— В первые месяцы жизни малыша должен осмотреть ортопед. Это особенно важно в вашем случае, когда у старшего ребенка или у родителей была дисплазия. Врач определит, свободно ли разводятся ножки, нет ли при этом характерного звука, симметричны ли паховые и ягодичные складочки. Обязательно направит на УЗИ тазобедренных суставов. Если, например, в три месяца УЗИ показало легкую дисплазию суставов, то назначаем отводящее устройство (шину Фрейка, стремена Павлика — специальный аппарат, зависящий от возраста ребенка и степени деформации), и через несколько месяцев все забывают о нарушении.

Главное — вовремя обратиться к специалисту. Если диагноз поставлен после года, когда ребенок начал ходить и уже чуть-чуть прихрамывает, консервативное лечение не всегда помогает — в будущем часто необходима операция. При желании можете показать малышку специалистам нашей клиники травматологии и ортопедии детского возраста Института травматологии и ортопедии. Предварительно перезвоните по телефону (044) 486−29−73.

* — Ольга из Ирпеня Киевской области. Педиатр настаивает, чтобы витамин D малыш пил до трех лет, причем даже летом. Это правильно?

— Безусловно — до трех лет витамин D дети принимают в профилактической дозе — 1000 международных единиц (МЕ). Летом допускается и 500 единиц, если у ребенка нет проявлений рахита, нарушений кишечной функции, дисбактериоза, выраженных костных деформаций. Но нужно учитывать, что в большом городе смог часто задерживает солнечные лучи. К тому же образование в коже витамина D наиболее активно происходит между 12 и 16 часами дня. Кто из родителей надолго оставит маленького ребенка на солнцепеке?

Витамин D, который преобразуется в организме в D-гормон, нужен не только малышам. Доказано, что его надо также давать детям семи — девяти лет, чтобы костная ткань была плотнее и не нарушалась осанка. Подросткам витамин D нужен для набора костной массы в периоды толчков роста. Минеральная основа костей — кальций, а без витамина D организм усваивает его плохо. Бич XXI века — остеопороз — это следствие не набранной костной массы в подростковом возрасте.

Прием витамина D предупреждает не только хрупкость костей. Это профилактика онкозаболеваний, болезни Альцгеймера. А еще этот витамин — замечательный иммуномодулятор.

Симптомы дисплазии тазобедренного сустава Ограниченное отведение ножек в стороны.

Асимметрия паховых и ягодичных складочек.

Разная длина ножек.

Характерный звук при разведении ножек.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как благодаря новой методике львовские врачи выровняли спину девочке, у которой позвоночник был искривлен на 49 градусов.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter