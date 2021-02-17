Почему детям нужно покупать обувь на размер больше и нельзя исправлять плоскостопие у малышей: отвечает детский ортопед
Если детский ортопед вовремя не выявил нарушение опорно-двигательного аппарата у грудничка, то проблемы могут «догнать» уже подростка или даже молодого человека. Когда младенца нужно впервые показать специалисту? Почему нельзя исправлять плоскостопие у малышей? Что может улучшить некрасивую осанку? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила детский ортопед, ведущий научный специалист клиники травматологии и ортопедии детского возраста Института травматологии и ортопедии НАМН Украины кандидат медицинских наук Тамара Полищук.
«Ортопедическая обувь ребенку до пяти-шести лет не нужна. Она лишь ослабляет мышцы стопы»
*— Здравствуйте, Тамара Анатольевна! Вас беспокоит Тамара из Днепра. Моему внуку в три года и три месяца поставили диагноз вальгусная деформация и Х-образные ноги. Порекомендовали стельки, массажные коврики и электромиостимуляцию. Что вы еще посоветуете?
— Х-образная форма ног, которая обычно возникает к трем-четырем годам, — это вариант нормы. Электростимуляция, как и стельки, не нужна. Ее делают, когда нарушена иннервация или питание мышц. Полезен массаж. Родители могут делать его сами после того, как ребенок прошел курс массажа (10—12 процедур) у специалиста. Желательно с врачом ЛФК выучить комплекс упражнений, чтобы заниматься дома.
Очень эффективна ходьба на носочках, пяточках, наружном крае стопы. Полезно ходить по неровной поверхности (песок, трава, галька, массажный коврик). Дома — топтаться в большой коробке от конфет, на дно которой насыпаны горох, фасоль, каштаны, пуговицы. Это хорошо тренирует мышцы голени и стопы.
Полезно ездить на велосипеде. Если крутить педали, то работают все мышцы, начиная от ягодичных и заканчивая пятыми пальчиками стопы. А удерживая равновесие, ребенок укрепляет мышечный корсет спины. Хорошо играть в мяч, плавать, заниматься на шведской стенке. И к пяти-шести годам у вашего внука ножки выровняются (конечно, если нет каких-то системных заболеваний). Беспокоиться нужно начинать, если деформации не уходят к этому возрасту или усиливаются.
* — Виктория из Киева. У сына (ему четыре года) ортопед обнаружил врожденную плоско-вальгусную деформацию стоп. Как это исправить? Сын носит специальную обувь с высоким берцем и стелькой, прошел курс массажа, но результата я не вижу.
— Вашему сыну поставили неправомочный диагноз. О плоскостопии мы говорим после пяти, а то и шести — восьми лет. У детей, как правило, стопа формируется не сразу — до двух лет вообще нет ее свода, только жировая подушка. Поэтому любая ортопедическая обувь, тем более с высокими берцами, ребенку до пяти-шести лет не нужна. Она лишь ослабляет мышцы стопы. Американский ортопед Винсент Моска говорит: самая лучшая обувь для детей до пяти лет — ее отсутствие. А тренировать мышцы голени и стопы можно, выполняя специальную гимнастику. В основе многих упражнений — обезьяньи движения стопой, когда мартышка берет банан.
Читайте также: Почему слишком гибким детям нельзя заниматься гимнастикой: объясняет врач
* — Звонит Юлия из города Умань Черкасской области. Дочка на днях сделала свои первые шаги. Как правильно выбрать ей обувь?
— Дома и летом по траве лучше ходить босиком. Для улицы покупайте кожаную, а не резиновую или матерчатую обувь, и свободную — на размер больше, не с узким носком. Нельзя носить чужую обувь, как бы трудно семье не жилось, ведь тип ходьбы у каждого ребенка свой.
Желательно, чтобы пятка была фиксированной — это удержит стопу в правильном положении. До пяти лет никакие супинаторы не нужны, хотя они бывают в виде небольшого выступа в средней трети внутренней части стопы. Подошва должна быть эластичной: гнуться на границе передней и средней трети, но умеренно, а не так, как чешки или мягкие тапочки, у которых носок соприкасается с пяткой. Если стопа лишена возможности сгибаться, в ней, а также в коленях, могут возникать боли.
Полезно для стоп
- Ходить босиком, особенно по песку, гальке, траве.
- Делать специальную гимнастику.
- Топтаться на массажном коврике.
- По рекомендации врача делать массаж.
«Гимнастику для исправления осанки необходимо делать каждый день, не исключая праздники и день рождения»
*— «ФАКТЫ»? Это Мария из города Бровары Киевской области. Ортопед обнаружила, что у сына (ему 13 лет) правая нога на полтора сантиметра короче, и порекомендовала носить изготовленную на заказ стельку. Чем опасно укорочение?
— У подростков в период толчков роста то одна, то другая нога могут быть на 1—2 сантиметра длиннее. Если укорочение меньше полутора-двух сантиметров, то волноваться не стоит, больше — нужна компенсация. Чаще всего это специальная стелька (летом для открытой обуви она может быть длиной три четверти). Зимнюю обувь можно подбить на сантиметр снаружи и столько же добавить внутри.
Выровнять длину ног важно именно подростку. В растущем организме формируется позвоночник. Перекос позвоночного столба и таза, если одна нога укорочена, может привести к появлению сколиоза. Как только человек перестает расти, укорочение до двух сантиметров при ходьбе никто не увидит, даже специалист.
* — Звонит Марина из города Кривой Рог. Дочка, которой 14 лет, отказывается от туфель на каблуках. Как вы к этому относитесь?
— Считаю, что небольшой каблучок (до четырех сантиметров) — это идеальный вариант. Даже в модных кроссовках, особенно современных моделях, пятка приподнята. Модельная обувь на высоком каблуке предназначена для особых случаев, когда девочке хочется выглядеть красивой — поход в театр, ресторан, на день рождения, выпускной вечер…
* — Могу поговорить с доктором? Это Евгения из Запорожья. Сын сейчас третьеклассник, но то, что он начал сутулиться, было видно уже после первого класса. Как научить его сидеть ровно?
— Правильная осанка — это забота родителей. Если ребенок с малых лет приучен сидеть за столом ровно, то и в школе проблем не будет. Дети до того, как пойти в первый класс, дома за столом сидят с гаджетами, компьютерами, рисуют, лепят. Важно, чтобы стол был удобным — не низким и не высоким. Школьнику нельзя заниматься за журнальным столиком, нужно рабочее место, даже если квартира очень маленькая.
Ребенок должен понимать: быть сутулым неприлично. А у нас дети спортом заниматся мало. Родители оправдываются, сейчас не работают многие бассейны, спортивные залы, или нет лишних денег на абонемент. Но можно предложить ребенку вместо гантелей две литровые бутылки с водой, чтобы он покачал мышцы. Купить в магазине спорттоваров эспандер, и пусть растягивает его, тренируя мышцы спины.
Читайте также: Как уберечь школьника от сколиоза, — советы детского ортопеда
— Можно использовать корректор осанки?
— Не советую, ведь из-за этого устройства мышечный корсет спины слабеет. Когда ребенок снимет корректор, окажется — мышц нет. Потом мышечная слабость выльется в остеохондроз, боли в шее, пояснице.
*— Екатерина из Бучи. У внучки-второклассницы, как сказала педиатр, сколиотическая осанка. Что это значит?
— Нарушение осанки, при котором сколиоза еще нет, но определенное искривление позвоночника уже есть. Часто к сгорбленной спине приводят гаджеты. Беря в руки телефон, ребенок автоматически наклоняет голову. Чтобы предупредить формирование некрасивой осанки, нужно заниматься на турнике, шведской стенке. Полезен эспандер, гантели.
Мы назначаем гимнастику под руководством врача ЛФК и массаж — хотя бы один-два курса. Хорошо снять на телефон или попросить распечатку упражнений, и выполнять их регулярно, не пропуская ни дня, образно говоря — без перерыва на Пасху, Новый год и день рождения.
* — Беспокоит Татьяна из Чернигова. Ортопед назначила внучке корсет, чтобы исправить сколиоз. Его нужно носить постоянно?
— Обычно только днем. На ночь корсет снимают и спят на жесткой постели, но если искривление значительное, то иногда и в корсете. Все зависит от того, какова степень сколиоза и как быстро он прогрессирует, а также от возраста ребенка. Родители с детьми, которым поставлен диагноз сколиоз, должны раз в полгода посещать ортопеда, чтобы вовремя заметить возможное ухудшение.
Важно знать
Дети со сколиозом должны раз в полгода посещать детского ортопеда
«Витамин D укрепляет не только кости, но и улучшает иммунитет»
*— Прямая линия? Это Лилия из Киева. Старший сын четыре месяца провел в стременах. Теперь родилась дочка, и я боюсь пропустить у нее дисплазию тазобедренного сустава. Что нужно знать?
— В первые месяцы жизни малыша должен осмотреть ортопед. Это особенно важно в вашем случае, когда у старшего ребенка или у родителей была дисплазия. Врач определит, свободно ли разводятся ножки, нет ли при этом характерного звука, симметричны ли паховые и ягодичные складочки. Обязательно направит на УЗИ тазобедренных суставов. Если, например, в три месяца УЗИ показало легкую дисплазию суставов, то назначаем отводящее устройство (шину Фрейка, стремена Павлика — специальный аппарат, зависящий от возраста ребенка и степени деформации), и через несколько месяцев все забывают о нарушении.
Главное — вовремя обратиться к специалисту. Если диагноз поставлен после года, когда ребенок начал ходить и уже чуть-чуть прихрамывает, консервативное лечение не всегда помогает — в будущем часто необходима операция. При желании можете показать малышку специалистам нашей клиники травматологии и ортопедии детского возраста Института травматологии и ортопедии. Предварительно перезвоните по телефону (044) 486−29−73.
Читайте также: Родителям важно проверять длину ножек и состояние позвоночника ребенка: как это сделать
* — Ольга из Ирпеня Киевской области. Педиатр настаивает, чтобы витамин D малыш пил до трех лет, причем даже летом. Это правильно?
— Безусловно — до трех лет витамин D дети принимают в профилактической дозе — 1000 международных единиц (МЕ). Летом допускается и 500 единиц, если у ребенка нет проявлений рахита, нарушений кишечной функции, дисбактериоза, выраженных костных деформаций. Но нужно учитывать, что в большом городе смог часто задерживает солнечные лучи. К тому же образование в коже витамина D наиболее активно происходит между 12 и 16 часами дня. Кто из родителей надолго оставит маленького ребенка на солнцепеке?
Витамин D, который преобразуется в организме в D-гормон, нужен не только малышам. Доказано, что его надо также давать детям семи — девяти лет, чтобы костная ткань была плотнее и не нарушалась осанка. Подросткам витамин D нужен для набора костной массы в периоды толчков роста. Минеральная основа костей — кальций, а без витамина D организм усваивает его плохо. Бич XXI века — остеопороз — это следствие не набранной костной массы в подростковом возрасте.
Прием витамина D предупреждает не только хрупкость костей. Это профилактика онкозаболеваний, болезни Альцгеймера. А еще этот витамин — замечательный иммуномодулятор.
Симптомы дисплазии тазобедренного сустава
- Ограниченное отведение ножек в стороны.
- Асимметрия паховых и ягодичных складочек.
- Разная длина ножек.
- Характерный звук при разведении ножек.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как благодаря новой методике львовские врачи выровняли спину девочке, у которой позвоночник был искривлен на 49 градусов.
Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»14
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter