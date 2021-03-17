Если иммунитет не смог адекватно ответить на вторжение коронавируса, можно заболеть снова, — инфекционист Юрий Жигарев

Еще недавно многие из нас выдохнули с облегчением — количество больных СOVID-19 начало уменьшаться. Но спокойствие было недолгим: цифры снова поползли вверх. Почему вопреки ожиданиям коронавирус продолжает буйствовать? Остановит ли его вакцинация? В чем причина повторного заражения? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-инфекционист высшей категории, преподаватель Института биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

«В первую очередь прививку нужно сделать пожилым людям»

*— Здравствуйте, Юрий Александрович! Звонит Валентина Ивановна из Киева, 80 лет. Я ваша коллега, сейчас на пенсии. Понимаю всю серьезность ситуации с СOVID-19, но с возрастом накопила много заболеваний. Не противопоказана ли мне вакцинация?

— Ответ может дать только ваш лечащий врач. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют привиться в первую очередь таким, как вы — людям в возрасте, имеющим букет заболеваний. Это убережет от тяжелого течения коронавируса.

* — Ольга, киевлянка. С какого возраста можно прививать от коронавируса детей?

— Детям эту вакцину пока не рекомендуют. Все известные сегодня вакцины рассчитаны на людей старше 16 или 18 лет. Возможно, в будущем рекомендации изменятся.

— В Украину привезли вакцину, выпущенную в Индии, но по технологии, которую разработали оксфордские ученые. Чем аналог отличается от оригинала?

— Согласно официальным данным индийская вакцина считается идентичной. И эксперты ВОЗ, и британский посол говорят, что это одна и та же вакцина, просто названия разные. Исследования доказали, что нет очень тяжелых побочных реакций (по крайней мере, более серьезных, чем у других вакцин), в том числе у пожилых людей. А оценить эффективность мы сможем через несколько месяцев или даже лет. Сегодня никто не может сказать, как долго будет работать защита, насколько она эффективна.

* — Звонит Валерия из Черниговской области. Можно ли человеку 80 лет, у которого эмфизема легких, привиться от коронавируса?

— Ограничений по возрасту нет. Более того, с таким заболеванием надо вакцинироваться в первую очередь.

— Дело в том, что есть еще хронический обструктивный бронхит. Он может дать осложнение?

— В таком случае решение о прививке должен принимать лечащий врач. При бронхите с астматическим компонентом, когда пациент лечился гормонами, нельзя исключить возможную реакцию. Но аллергия — это только относительное противопоказание, прививку следует делать под медицинским контролем.

*— Инна из Фастова Киевской области. Какой смысл прививать врачей, которые уже переболели?

— Я против того, чтобы вакцинировать всех подряд, тем более вакцинами, которые еще мало исследованы. Однозначно надо защитить группы риска — привить людей, которые, заразившись, могут умереть в ближайшее время.

— Как поступить, если руководство больницы говорит, что нужно прививаться, а сотрудник считает, что у него есть антитела? Показать результаты анализа?

— Человек вправе отказаться от прививки, как и от любого другого медицинского вмешательства. Никто не будет привязывать и насильно прививать. Делать тест на антитела имеет смысл, если человек не знает, болел ли он. В случае, когда антитела есть, то вакцинацию можно отложить — это официальная рекомендация.

* — Меня зовут Евгения, звоню из города Черновцы. По статистике в Украине переболели меньше полутора миллиона человек. Но только в нашем коллективе из 52 человек мы насчитали 23. Как понять реальную картину заболеваемости?

— Это проблематично. Если течение легкое, многие не обращаются за помощью, поэтому не попадают в статистику. Также немало людей, у которых нет симптомов, сдают тест (по разным причинам) — и учитываются как переболевшие. Сегодня ученые, анализирующие результаты тестов на антитела, говорят, что уже больше 50 процентов исследованных людей встречались с вирусом. Мы идем к коллективному иммунитету, вопрос только в том, насколько быстро.

Кому вакцинироваться в первую очередь Медработникам.

Военным.

Социальным работникам.

Пожилым людям.

Тем, кто имеет хронические заболевания.

«Сегодня с помощью теста определяют более тяжелое течение болезни»

*— Прямая линия? Беспокоит Ольга из Мариуполя. Почему человек снова заболевает?

— Думаю, некоторые люди из-за особенностей иммунной системы не вырабатывают адекватный иммунный ответ. Поэтому могут заболеть и второй, и третий раз. Также никто не отменял новые штаммы (мы только начали их определять в Украине).

— Правда ли, что вирус, попав в организм, на время может притихнуть, а потом снова активироваться?

— Могу предположить, что в течение нескольких месяцев вирус, учитывая его свойства и особенности иммунного ответа, вполне может сохраняться в организме. Это объясняет случаи, когда человек заболевает повторно через два-три месяца. Иммунная система подавила вирус, но потом просел иммунитет, и возбудитель поднял голову. Либо он изменился (в организме вирусы тоже постоянно мутируют) и воспрянул в новом обличье.

*— Игорь, звоню из Конотопа Сумской области. Раньше считали, что вирус поражает пожилых людей с ожирением, диабетом, проблемами бронхо-легочной системы и других органов. А сейчас считают, что вирус «переключился» на людей от 20 до 40 лет. С чем это связано?

— Действительно, молодежь начала болеть чаще, хотя нельзя сказать, что тяжело. И это хорошо. Эволюционная стратегия любого вируса — выживание. Если он попадет в организм бабушки, которая ни с кем не контактирует, и убьет ее, то умрет вместе с ней. Для него это невыгодно — лучше инфицировать молодых людей. Они социально активны, болеют без серьезных симптомов и быстро распространяют вирус дальше. Поэтому можно предположить, что вирус станет более заразным. В первую очередь пострадают те, кто обычно идет локомотивом в любой эпидемии: дети, подростки, молодежь.

* — Меня зовут Елена, звоню из Киева. В последнее время говорят, что вирус вызывает не только пневмониты, но также поражает печень, почки, головной мозг. Можно ли спрогнозировать эти последствия? И то, как долго они будут?

— Прогнозировать можно, ведь сегодня уже разработаны определенные тесты. Например, высокий уровень внеклеточных ДНК в крови — неблагоприятный признак более тяжелого течения. И тогда больному, который только поступил в стационар, нужно уделять особое внимание. Думаю, такие тесты вскоре появятся и для тех, кто выздоровел. Они помогут выявить людей, у которых восстановление затруднено, чтобы вовремя провести грамотную реабилитацию.

*— Оксана Сергеевна из города Кривой Рог. Волнуюсь, не станет ли прививка против коронавируса сезонной?

— Заранее волноваться не стоит. Даже если вирус будет меняться, и каждый год начнет появляться новая вакцина, чем это грозит? Ваш личный выбор — прививаться или нет.

— Я люблю путешествовать. Смущает, что страны Европейского Союза намерены требовать паспорт вакцинации.

— Думаю, это временная мера. Каждый раз заставлять делать прививку нереально. 20 процентов людей пройдут вакцинацию, а остальные 80 станут невыездными? Туризм — большая статья дохода в странах Европы (Италия, Испания), в Турции. Они же себе не враги.

Основные причины повторного заболевания Не выработался адекватный иммунный ответ.

Встреча с другим штаммом.

«Чтобы не пропустить коронавирус, главное — определить, как кровь насыщается кислородом с помощью пульсоксиметра»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Мирослава из Киева. Многие эксперты указывали, что к апрелю ожидается затихание эпидемии. А заболеваемость, наоборот, начала расти. Что нас ждет впереди?

— Думаю, в ближайшее время (примерно месяц) ситуация будет еще напряженной. Мы уже достигаем пика, может, плюс-минус неделя. Дальше не должно быть роста, потому что «горючего материала» не осталось. А с середины апреля, считаю, начнется постепенный спад. Летом вряд ли будет серьезный подъем заболеваемости. А как вирус поведет себя дальше, сложно сказать — все зависит от мутаций. В перспективе, по всем законам природы, вирус будет терять патогенность. И в итоге пополнит перечень респираторных вирусов.

— Грипп в этом году ведет себя «прилично». Это заслуга коронавируса?

— Хотя я не видел на эту тему серьезных работ, нельзя исключить такого феномена, как интерференция вирусов: они друг друга подавляют. Второй момент, на мой взгляд, даже более важный — эпидмероприятия. Как бы ни критиковали и не называли маски (понятно, что уже все устали), тем не менее они играют большую роль. У нас никогда не было такого, чтобы в сезон даже самого страшного гриппа все носили маски. Летом наблюдалось резкое снижение кишечных инфекций — люди стали мыть руки, даже те, кто этого никогда не делал.

*— Мария из города Ковель. На что нужно обращать внимание, когда появились симптомы ОРВИ, чтобы не пропустить коронавирус?

— Главное — определить, как кровь насыщается кислородом (сатурацию) с помощью пульсоксиметра. Высокая температура или любые другие симптомы зачастую не показательны. Бывает, человек с нормальной температурой, без кашля, а легких уже почти нет: он задыхается, как рыба, вытащенная из воды. Бить тревогу нужно, когда оксигенация меньше 93 процентов. Человеку, не имеющему легочной патологии, в этом случае требуется госпитализация.

Зависимость от кислорода часто продолжается и когда пациент выписывается из стационара. Состояние стабильное, но из-за нехватки кислорода человеку тяжело вставать — сразу возникает одышка, нарастает дыхательная недостаточность.

— Какие еще проблемы бывают после выздоровления?

— Постковидный синдром. Он часто возникает у молодых людей, у которых нет хронической патологии, подтвержденных поражений органов. Рентген и КТ нормальные, все тесты в норме, но одолевают слабость, вялость. Из-за поражения нервной системы нередко возникают страхи, депрессия. Особенно, если человек побывал в стационаре, реанимации. Развивается сильный посттравматический синдром, из которого трудно выйти самостоятельно. А службы, занимающейся такими людьми, пока нет.

Важно знать Если уровень кислорода в крови ниже 93 процентов, нужна госпитализация.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ВОЗ обещает в течение года создать улучшенные вакцины, которые не нужно будет колоть.

Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»

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