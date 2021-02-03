Как переносят COVID-19 те, у кого повышено давление, и что предупредит образование тромбов: отвечает кардолог

«О сколько нам открытий чудных» преподнесла пандемия COVID-19… Как непосвященному человеку разобраться в хитросплетении гипотез, предположений, результатов исследований и врачебных заключений? Раньше считалось, что вирус особенно опасен для гипертоников и сердечников. Сейчас на пике риска, как показывает практика, люди, страдающие ожирением и сахарным диабетом. Как все-таки переносят COVID-19 те, у кого повышено давление? Что предупредит образование тромбов в мелких сосудах? Почему возникает стенокардия? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук.

«Коронавирус больше угрожает людям с лишним весом и диабетом»

*— Здравствуйте, Александр Петрович! Звонит Нина из Киева. Мама страдает гипертонией, мерцательной аритмией. Чем для нее опасен COVID-19?

— Те, у кого есть мерцательная аритмия, должны остерегаться нарушения свертываемости крови. Это повышает риск тромбообразования, что угрожает тромбоэмболией легочной артерии, тромбозами в артериях, в венах ног (реже рук), инсультами.

Гипертония отягощает течение коронавирусной инфекции. Но сомнительно, чтобы COVID-19 обострял артериальную гипертензию. Наоборот, при средних и тяжелых формах болезни, на фоне астении, обезвоживания у пациентов даже снижается давление. Более опасен лишний вес. Сколько весит ваша мама?

— При росте 160 сантиметров у нее 86 килограммов.

— Практика показывает, что чаще заболевают люди с лишним весом. Если он значительно больше нормы, то мы сразу понимаем: течение инфекции будет тяжелым.

*— Ксения из города Вишневое Киевской области. У меня диабет больше пяти лет, принимаю таблетки для снижения сахара в крови. Очень боюсь заразиться коронавирусом, ведь говорят, что инфекция опасна для диабетиков. Это так?

— Да, такие пациенты, как и те, у кого ожирение, легче заражаются и очень тяжело переносят COVID-19, ведь у них «посажен» иммунитет. Высокий сахар повреждает стенки сосудов. А если учесть, что больной диабетом склонен к тромбообразованию, особенно в капиллярной сети, то мы опасаемся поражения легких, почек, развития инсульта.

— Но я читала в Интернете, что при этом заболевании возникает бурная иммунная реакция. Нет ли здесь противоречия?

— Речь идет о том, что пациенты из группы риска легче заражаются коронавирусом. Когда организм начинает с ним бороться, то в пылу этой борьбы иммунная система может поразить и собственные ткани: иммунные тельца работают против своих же органов. Чаще всего страдает капиллярная система легких, реже — головного мозга, сердца, почек. Возникают вирусная пневмония (правильнее — пневмонит), инсульт, острая (или обострение хронической) почечная недостаточность, реже — миокардит, инфаркт.

*— Звонит Артем из Нежина Черниговской области. Правда ли, что пожилые люди болеют тяжело? Моему дедушке уже за 80, но он перенес инфекцию как для своего возраста неплохо.

— Зачастую люди старше 70—80 и даже 90 лет переносят болезнь легче, чем те, кому от 60 до 70. Могу предположить, что дело в состоянии тимуса — вилочковой железы. Она начинает снижать функцию (усыхать), начиная с 60 лет, а именно тимус вырабатывает защитные Т-клетки, которые уничтожают вирус.

*— Анна из города Хмельницкий. Перенесла коронавирус еще в прошлом сентябре, но до сих пор беспокоят скачки давления, одышка. Кардиограмма и анализы в норме. В чем причина?

— Думаю, в особенностях нервной регуляции. Заражение коронавирусом — это стресс. Люди больше года слышат и видят тревожные новости, болеют сами, их родственники, поэтому многие пребывают в тяжелом неврозе. Даже те, кто перенес заболевание легко, нередко испытывают чувство страха смерти, тревоги. Советую вам обратиться к врачу, чтобы он назначил препараты для регуляции давления, подключил седативные лекарства, успокаивающие нервы.

— До сих пор удивляюсь: где я могла заразиться?

— Люди часто заражаются не на работе или в транспорте, а на посиделках — семейных, рабочих, дружеских. Чтобы заразиться, нужен близкий, причем длительный контакт, во время которого человек получает большое количество вируса. Если контакт недолгий, то иммунитет может справиться с небольшим количеством возбудителя — нейтрализовать его уже в носоглотке.

Важно знать Зачастую наиболее тяжело переносят болезнь люди от 60 до 70 лет.

«Поражение легких возникает из-за набухания капилляров и образования в них мелких тромбов»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Елена из Полтавы. Вначале говорили, что коронавирусная инфекция осложняется атипичной пневмонией. Теперь оказывается, что это вовсе не воспаление легких. А что тогда?

— Пневмонит, который поражает капилляры в легких. Эти мельчайшие сосуды, во-первых, набухают, во-вторых, в них образуются микротромбы. А для пневмонии характерно поражение альвеол (в них происходит газообмен). Лечатся эти два заболевания по-разному. Пневмонит требует кортикостероидов, которые снижают набухание капилляров, а заодно уменьшают и чрезмерную иммунную реакцию, а также антикоагулянтов, убирающих микротромбы.

— Нужны ли антибиотики?

— Нет, ведь им там не на что действовать. Западные исследования доказывают, что антибиотики нужны меньше десяти процентам больных с пневмонитами.

— Общий анализ крови покажет, что развивается бактериальное осложнение?

— Не всегда, но если определить прокальцитонин, то можно более уверенно предположить, что развивается бактериальный процесс (однако он не обязательно будет в легких). При пневмоните обычно возникает сухой кашель. Но если появилась гнойная мокрота, держится повышенная температура, можно заподозрить бактериальное осложнение.

*— Звонит Ольга из города Могилев-Подольский. Отец переболел COVID-19 еще в ноябре. Но до сих пор жалуется на слабость, бессонницу. Его трудно заставить выйти во двор — подышать воздухом. Что делать?

— У многих больных наблюдается выраженная слабость. Им тяжело одеться, спуститься по лестнице. Часто развивается апатия, равнодушие, порой — депрессия, возникают суицидальные настроения даже на фоне выздоровления. Особенность этой инфекции, как видно на примере уже тысяч больных, — развитие тревожного синдрома (и это кроме слабости, температуры, одышки). Появляется бессонница, страх смерти. Надо вовремя назначать антидепрессанты, седативные препараты.

*— Жанна, 48 лет. Живу в Киеве. Летом попала в больницу с резким судорожным приступом, повышением давления. Обследовалась, пролечилась. Сейчас докучает то, что явственно слышу удары своего сердца, особенно когда засыпаю. Что это значит?

— Ваши ощущения на 90 процентов связаны не с сердцем, а с особенностью нервной системы. У больных с неврозом очень чувствительный ее вегетативный отдел, который ответственен за то, как часто бьется сердце, каким будет давление… За счет этой чувствительности вы сильнее ощущаете удары сердца. Возможно, помогут бета-блокаторы, немного притупляющие ощущения. Но лучше всего действуют седативные, а не кардиологические препараты. Их назначит семейный доктор.

Последствия коронавирусной инфекции Слабость и апатия.

Одышка.

Незначительно повышенная температура.

Плохой сон.

Высокая тревожность.

«Боль и жжение за грудиной во время нагрузки указывают на стенокардию»

*— Прямая линия? Звонит Марина из Запорожской области. Мама — пенсионерка, но устроилась работать почтальоном. Разносила почту и вдруг почувствовала резкое жжение в груди. Когда посидела — отпустило. Я в Интернете прочитала, что так проявляется стенокардия. Как заподозрить эту болезнь?

— Типичный признак — боль во время физической нагрузки. Бывает и стенокардия покоя, но это редчайшие случаи, и неизвестно, есть ли она на самом деле (все равно, что черная кошка в темной комнате). Чаще всего приступ проявляется болью за грудиной, давящей или жгучей, однако бывает, что болит плечо или рука. Если прекратить нагрузку, то спустя пару минут боль уходит. Но нагрузка повторяется — и приступ возникает снова.

При стенокардии нужно сделать нитроглицериновую пробу: во время приступа боли человека надо посадить или уложить и дать таблетку под язык. Если за 30—40 (60 секунд максимум) состояние заметно улучшилось, то это стопроцентно стенокардия. Другие виды боли в груди нитроглицерин не убирает. Но и стенокардию он не лечит, а только снимает симптом.

— Как подтвердить диагноз?

— Нужно сделать кардиограмму, проверить липидный спектр (фракции холестерина, триглицериды), давление. К слову, почти все пациенты с ишемической болезнью сердца — гипертоники. Обязателен общий анализ крови — часто боли, похожие на стенокардию, дает анемия (малокровие). Следует сделать ЭХО сердца, биохимию крови, проверить калий, натрий, хлор, мочевину, креатинин. Нужно определить уровень сахара в крови, ведь многие больные с ишемической болезнью страдают диабетом. А золотой стандарт диагностики — коронарография, особенно, если приступы повторяются.

В кровь вводят краситель, заполняющий коронарные сосуды, по которым кровь поступает в сердечную мышцу. На большом экране видны места, где находятся бляшки, сужающие просвет артерий. После коронарографии назначают лечение.

*— Это Татьяна из Дрогобыча Львовской области. Продукты могут разжижать кровь?

— Сложно сказать. Знаю, что таким свойством обладает трава буркун. Главное — правильно ее собирать, заваривать. Обязательно надо пить много воды. Хотя обычно больные сильно обезвожены, но из-за слабости не хотят пить, да и не чувствуют жажды. В зависимости от веса нужно выпивать в день два-три литра жидкости. Норма — около 30 миллилитров на килограмм веса.

*— Оксана из Вышгорода Киевской области. Какие осложнения на сердце дает коронавирус?

— Может возникнуть вирусный миокардит. Хотя, в основном, он протекает легко, но обнаружить его сложно. Обычно делают ЭХО сердца, однако оно эффективно, если проявления ярко выражены. Лучше сделать МРТ сердца. В случае подтверждения диагноза врач назначит лечение.

Признаки стенокардии Жгучая или давящая боль за грудиной.

Возникает строго во время физической нагрузки.

Быстро уходит, если принять нитроглицерин.

Ранее во время прямой линии заведующий гастроэнтерологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 8 заслуженный врач Украины Игорь Червак рассказал, почему при COVID-19 часто страдает печень и какие витамины помогут противостоять коронавирусу.

Фото Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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