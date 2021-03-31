4 апреля 2021

Вот уже около двадцати лет во многих странах 4 апреля отмечается Всемирный день крысы (World Rat Day). Не ахти какой праздник, конечно. Хотя как знать. Не случайно ведь по всему миру существуют тысячи клубов любителей крыс, существ, которые не просто тысячелетиями живут рядом с человеком. Учёные вообще часто сравнивают человека и крысу — хотя бы потому, что наши геномы схожи на 95 (!) процентов. Крысы, как и люди, дерутся до последнего, когда речь заходит о выживании или сохранении потомства. Крысы, как и люди, умеют влюбляться, учиться на собственных ошибках и даже (вы не поверите) видеть сны. Крысы умеют общаться между собой и, как это ни странно звучит по отношению к «длиннохвостым», сочувствовать близким в беде…

Был такой американский писатель Джордж Коккрофт, издававший свои книги под псевдонимом Люк Рейнхард. Степень бакалавра искусств он получил в Университете Корнелла, а потом закончил ещё и Колумбийский университет, в котором затем читал лекции по дзен-буддизму и западной литературе. Так вот. На одной из его лекций прозвучала идея «жития по кости» (living by the dice). Он сам увлёкся этой идеей и сумел увлечь ею сотни своих последователей.

Экспериментируя с кубиками (костями, зарами), он долго развивал свою теорию, написав затем даже роман «Шестигранный человек», посвящённый этим своим странным изысканиям. Потом он жил на Майорке, бороздил на парусной лодчонке просторы Средиземного моря, занимался созданием Кубико-центров в Нью-Йорке. Там, кстати, он и закончил свою странную жизнь в ноябре прошлого года.

Но не о нём я хотел рассказать, не о Джордже Коккрофте. А о небольшом его наблюдении за крысами. Или за людьми? Впрочем, это было похоже на одно и то же. Он однажды описал, как ведёт себя крыса, которую эксперимента ради посадили в лабиринт с четырьмя тоннелями. Если всё время класть сыр в 4-й тоннель, крыса через какое-то время научится находить еду именно там.

«Всё очень просто, — пишет Коккрофт. — Захотела сыр? Зип-зип в 4-й тоннель — вот и сыр! Но если однажды „великий Бог в белом халате“ положит сыр в другой тоннель, крыса долго раздумывать не станет. Забежав в 4-й тоннель и не обнаружив там привычной еды, она перестаёт туда бегать и начинает искать сыр в другом месте».

«Разница между крысой и человеком проста, — продолжает Коккрофт. — Человек будет бегать в 4-й тоннель вечно. Вечно! Потому что человек уверовал в 4-й тоннель. Крысы не верят ни во что, их интересует только сыр. А человек, однажды поверив в 4-й тоннель, продолжает бегать туда независимо от того, есть там сыр или нет. Человеку больше нужна правота, чем сыр.

Вы все, к сожалению, люди, а не крысы. Поэтому вы все правы. Вот почему в течение долгого времени вы не получали сыра, и ваша жизнь не работала. Вы верите в слишком много „четвёртых тоннелей“… Вы лучше будете правы, чем счастливы. И вы годами будете бегать по „четвёртым тоннелям“ только лишь, чтобы доказать это…». Как интересно, не правда ли?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.