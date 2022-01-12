Чим штам «Омікрон» відрізняється від попередніх вірусів і чи омине тих, хто вакцинувався: відповідає імунолог Тетяна Бондаренко

Новий рік розпочався разом з новим штамом коронавірусу, який пробрався в Україну та захоплює дедалі нових заручників. Чим «Омікрон» відрізняється від попередників? Чи омине тих, хто вакцинувався? Як зміцнити взимку імунітет? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла імунолог, алерголог, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, експерт з питань клінічної імунології та алергології Департаменту охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації, кандидат медичних наук Тетяна Бондаренко.

«Нові піки захворюваності на коронавірус очікуємо ранньої весни та восени»

— Добрий день, Тетяно Миколаївно! Телефонує Юля з Києва. Спочатку лякали штамом «Дельта», а тепер нова загроза — «Омікрон». Чим він небезпечний?

— У цього вірусу багато мутацій, і можливо, перебіг COVID-19 буде важчий. За прогнозом, хворих турбуватимуть кардіологічні проблеми, підвищена температура, слабкість, затяжний постковідний синдром. Тому слід бути насторожі, готуючись до нових піків захворювання. Ймовірно, вони будуть рано навесні і восени.

— Чи захистить від цього штаму щеплення?

— Думаю, що так. Щоправда, людина все одно може захворіти, але перенесе хворобу легше. При зустрічі зі знайомим штамом симптомів може й не бути. А якщо зустрінеться інший — новий, то імунній системі знадобиться час, щоби вона розпізнала його і напрацювала специфічний імунітет. У людини, відповідно, можуть бути легкі симптоми.

— Ольга з міста Миколаїв. Кажуть, що в стаціонарі зараз перебуває чимало вакцинованих людей. Чому щеплені хворіють?

— А вони справді вакциновані? Зараз багато страху і недовіри до лікарів і вакцинації зокрема. Люди шукають обхідні шляхи і купують сертифікати. А інфекція на фальшивки не зважає.

Відомо, що частіше потрапляють до стаціонару люди, які мають супутні захворювання. Якщо госпіталізовано такого пацієнта і він вакцинований, треба з’ясувати, чи синтезувалися антитіла, чи, може, приймалися ліки, що пригнічують імунну систему. Важливо знати: у пацієнтів, які зробили щеплення на фоні імуносупресивної терапії, рівень антитіл може бути низький або взагалі відсутній. Але ж є ще клітинний імунітет (щоправда, його складно виявити), який захищає людину.

— Мене звати Ганна, я з міста Бровари. Сім років тому перенесла інсульт, потім виявили аутоімунне запалення щитоподібної залози. Боюся щеплення. Чи варто мені вакцинуватися?

— Це має вирішити спеціаліст, під наглядом якого ви перебуваєте. Під час ремісії аутоімунного захворювання (УЗД і аналізи показують, що всі показники в нормі) перешкоди для щеплення немає. А якщо йде загострення (імунітет агресивно руйнує щитоподібну залозу), то краще щеплення відкласти.

— Побоююсь, що вакцинація ще більше напружить імунітет…

— Унаслідок щеплення імунна система розпізнає певний антиген і синтезує специфічні антитіла. І коли аутоімунне чи алергічне захворювання в стадії ремісії, то вакцинація безпечна. Наведу такий приклад. Якщо уявити алергію на пух, хутро чи плісняву як умовний трикутник, то вакцина, що у вигляді кола потрапила в організм, з цим трикутником не має нічого спільного — на алергічний процес ніяк не впливає.

— Микола Іванович з Києва. У мене давній цукровий діабет, проблеми з серцем. Торік восени переніс дві операції, а в грудні перехворів на COVID-19. Чи можна мені вакцинуватися від коронавірусу?

— Якщо ви хворіли рік тому, то антитіла, можливо, вже неактивні. Крім того, люди з хронічними захворюваннями входять до групи ризику і уразливі перед атакою будь-якого вірусу. Рекомендую здати аналізи крові, і якщо показники (ШОЕ, коагулограма) у нормі, то перепон для вакцинації немає.

Чим небезпечний штам «Омікрон» Підвищеною температурою.

Слабкістю.

Розвитком патології серця.

Затяжним постковідним синдромом.

«Симптоми ОРВІ після вакцинації можуть з’явитися через зараження вірусом»

— Пряма лінія? Олена з Нової Каховки Херсонської області. Чому в деяких людей на зараження коронавірусом імунна система реагує надмірно бурхливо?

— Річ у специфіці вірусу, який уникає імунної відповіді. Або, може, імунітет недостатньо ефективний, щоб дати відсіч вірусній інфекції. Спочатку у війну вступають перші ланки захисту: неспецифічний імунітет, зокрема секреторний імуноглобулін А. Але вони не можуть знищити вірус повністю, тому передають естафету специфічному імунітету: розбирайся!

Організм пробує синтезувати антитіла, навчає свої клітини, які вбивають вірус (Т-кілери), і вони йдуть на передову у вогнище інфекції — дихальні шляхи. Але теж не спрацьовують на сто відсотків. Тоді імунна система активує другу, третю ланки імунного захисту. В деяких випадках досягає успіху, але хворому потім часом непереливки.

У вогнище запалення висипається багато цитокінів, задіяні клітини неспецифічної і специфічної ланок. Така бурхлива реакція викликає руйнування власної тканини. Тому відмінна робота імунітету — не завжди добре при коронавірусній інфекції. У пацієнтів, які мають дещо пригнічений імунітет, можливий кращий перебіг хвороби, ніж у здорових людей з міцним імунітетом.

— Віра з Києва. Син з дружиною вакцинувалися мРНК-вакциною. Він переніс нормально, а невістка після першої дози три дні лежала: мучили сильна блювота, пронос, лихоманка. Це могла бути реакція на вакцинацію?

— Більше схоже на COVID-19. Слід було зробити ПЛР-тест.

— Тест може бути позитивним через реакцію на введення вакцини?

— Ні, адже ПЛР-тест виявляє вірус, а його у вакцині немає. Позитивний ПЛР вказує, що відбулося зараження. І якщо людина паралельно ще вакцинувалася, то, звісно, неприємно, але нічого страшного — трохи збільшується антигенне навантаження.

— А яка небезпечна реакція можлива після вакцинації?

— Анафілактичний шок, набряк Квінке (особливо небезпечний у гортані), генералізовані кропив’янки, які виникають тоді, коли спрацювала вся імунна система. На щастя, ці загрозливі прояви рідкісні. Якщо вакцина потрапляє в організм уперше, то ймовірність анафілаксії мізерна.

Анафілактичний шок — це тяжка реакція на введення вакцини. На сто відсотків його неможливо передбачити, адже спричинити може, наприклад, таблетка аспірину або ковток соку. Порятунок — у екстреній допомозі. Тому людям, які страждають на алергію, бажано робити щеплення в лікувальній установі, де є лікар анестезіолог-реаніматолог, а не на вокзалі чи стадіоні.

Щоб уникнути загрозливих проявів тим, у кого є медикаментозна алергія, слід звернутися до лікаря-алерголога. Спеціаліст порекомендує, яку обрати вакцину і де краще зробити щеплення. Якщо процес активний (є гостра кропив’янка або якісь серйозні дихальні порушення чи обструкції, наприклад бронхіальна астма), то алерголог порадить відкласти вакцинацію. А за легких проявів, як-от незначний алергічний риніт, вакцинуватися можна, але отримуючи основне лікування.

Пацієнти-алергіки мають (за наявності дозволу від алерголога) вакцинуватися тільки в лікувальних установах. І не менше 30 хвилин перебувати під наглядом, щоб у разі необхідності отримати невідкладну допомогу.

Безпечне щеплення для алергіка Бажано проконсультуватися з алергологом.

Якщо були реакції на попередні вакцини, рекомендовано виключити інактивовану вакцину.

Після щеплення принаймні 30 хвилин перебувати під наглядом.

«Імунітет боїться стресу»

— Телефонує Алла, киянка. Чоловік важко захворів на коронавірус, і я теж зробила ПЛР-тест, хоча не мала симптомів. Виявилося, що в мене є вірус. Згадую, коли в 2012 році був активний близькосхідний коронавірус MERS, я перенесла важку пневмонію. Чи могли спрацювати захисні антитіла?

— Можливо. Ще до появи вакцинальних сертифікатів люди, котрі виїжджали за кордон, мали робити ПЛР-тест. І на фоні нормального самопочуття отримували позитивний результат. Складно сказати, чи річ у специфічних антитілах (унаслідок перенесеної колись інфекції), чи, може, у нещодавньому безсимптомному перебігу хвороби.

Буває, в сім’ях, де перехворіли всі члени родини, стареньку бабусю, яка «номер один» за ризиком ускладнених проявів інфекції, вірус не зачепив. Або пацієнти, які приймали імуносупресивну терапію чи мали важкі аутоімунні захворювання, не хворіли або в них з’являлися незначні симптоми. Щоб розібратися, слід здати аналіз на антитіла — вони обов’язково синтезуються, якщо людина хворіла раніше.

— Леонід з міста Ужгород. В аптеці чув, як молодик і старша жінка питали «щось для імунітету». Наскільки безпечно приймати ці препарати?

— Якщо людина не здогадується, що має аутоімунне захворювання, то може «достимулюватися» до агресивності процесу — і він загостриться. Щоб імунна система працювала злагоджено, слід повноцінно харчуватися, щороку проходити курс профілактики від гельмінтів, вчасно вакцинуватися. А імуностимулятори — тільки за погодженням з лікарем.

Взимку бажано приймати вітаміни С, D та мікроелемент цинк. Вітамін С впливає на специфічний імунітет та імунні процеси. Хоча і не стимулює їх надто сильно, але при нагоді допомагає дати відсіч вірусу. Відомо, що цинк теж делікатно підвищує активність імунних клітин фагоцитів.

Слід остерігатися стресу. Звісно, під час епідемії це важко — багато різної інформації, яка викликає тривогу і дратує, а це пригнічує імунітет. Щоб уникнути стресу, бажано дивитися на все з оптимізмом. Багато проблем з часом вирішується.

— Турбує Михайло Львович, киянин. Чи потрібно щеплювати від коронавірусу дітей?

— Так, якщо діти мають супутню патологію — кардіологічні захворювання, бронхіальну астму, ендокринні та інші хвороби. Як і тих, кому сертифікат потрібен для виїзду за кордон, приміром, дитина бере участь у міжнародних конкурсах або змаганнях.

В усіх інших випадках не слід змушувати батьків до вакцинації дітей — це має бути усвідомлене рішення тата й мами. Буває, до мене в кабінет заходять настроєні войовничо люди, мовляв, лікарі усіх хочуть убити. Я заспокоюю: не примушую вас вакцинуватись, але маю розказати, чим загрожує відмова від щеплення. Далі — вибір за вами. І людина робить щеплення усвідомлено, без остраху. Хочу, щоб люди довіряли лікарям, а не збирали плітки. Кожен фахівець, до якого приходить пацієнт, несе відповідальність за його здоров’я.

Як зміцнити імунітет Повноцінно і збалансовано харчуватися.

Взимку приймати вітаміни С, D та мікроелемент цинк.

Уникати стресів.

Зробити щеплення проти актуальних інфекцій.

Раніше про особливості штаму «Омікрон», нові штами та про те, чи варто сподіватися, що COVID-19 перестане забирати життя людей, «ФАКТАМ» розповів директор Інституту біохімії НАН України академік Сергій Комісаренко.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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