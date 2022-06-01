Заморожені 300 мільярдів доларів російських активів Україні навряд чи дістануться: чому США проти конфіскації

В Америці, президент якої Джо Байден нещодавно підписав закон про додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та для надання допомоги Україні у розмірі 40 млрд доларів, не впевнені в тому, що заморожені кошти центробанку росії можуть бути передані українській стороні на відновлення зруйнованої росіянами країни.

Як пише New York Times, в адміністрація президента США немає єдиної позиції з цього питання, але є побоювання, що це може підірвати репутацію Вашингтона як надійного інвестиційного партнера.

На відновлення України можуть піти величезні суми. Так, нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що після кількох місяців артилерійського, ракетного та танкового обстрілу збитки сягають 600 мільярдів доларів, що вдвічі більше, ніж заморожені активи російського банку у США — 300 мільярдів доларів.

Водночас наголошується, що минулого тижня міністри фінансів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини закликали ЄС знайти спосіб фінансувати відновлення міст та селищ в Україні за рахунок заморожених активів росіян, щоб рф була «притягнута до відповідальності» за свої дії та відшкодувала заподіяний збитки. Обговорювалася ця тема і на зустрічі найвищих економічних посадових осіб країн «Великої сімки».

За даними видання, в адміністрації Байдена обговорюють, чи приєднуватись до зусиль щодо конфіскації активів, включаючи долари та євро, які москва депонувала перед вторгненням в Україну. Лише частина коштів зберігається у Сполучених Штатах, більшість грошей перебуває у Європі, зокрема у Банку міжнародних розрахунків у Швейцарії.

Нагадаємо, що нещодавно дипломати країни-агресора росії висловили «занепокоєність» планами США надати ЗСУ реактивні системи залпового вогню.

Фото з Вікіпедії

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